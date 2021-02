Nach einer Sprengstoffexplosion in Berlin-Schöneberg ist Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden. Der 29-Jährige sitze nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Samstag mit. Es werde weiter geprüft, ob es auch einen Zusammenhang zu einer Explosion vor zwei Wochen nur einige Straßen entfernt gebe, sagte ein Sprecher.



Am Donnerstagabend hatte es im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Eisackstraße geknallt. Verletzt wurde niemand, auch der Schaden hielt sich in Grenzen - dafür nahm die Polizei zwei verdächtige Männer fest. Ein 27-Jähriger ist laut Polizei inzwischen wieder auf freiem Fuß.