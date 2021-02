Weil die Wasserstände der Elbe stetig steigen, gilt am Prignitzer Abschnitt des Flusses seit Dienstag die Hochwasser-Alarmstufe 1. Wie das Brandenburger Meldezentrum mitteilte, lag der Elbepegel bei Wittenberge bereits am Montag bei rund 4,20 Meter. Am Dienstag soll demnach der erste Grenzwert von 4,50 Meter überschritten werden - dann werden die Vorlandbereiche der Elbe überflutet.

Tierhalter müssen ihre Bestände in höhere Lagen bringen, die Deich-Baustellen werden gesichert. Grund für das Hochwasser sind vor allem viele Niederschläge entlang der Elbe.

So wurde bereits am Sonntagmittag am Elbepegel Barby in Sachsen-Anhalt die Warnstufe 1 erreicht. Zusätzlich führt die Saale, die in die Elbe fließt, deutlich mehr Wasser.



Das Brandenburger Hochwassermeldezentrum geht davon aus, dass sich die hohen Elbe-Wasserstände über mehrere Tage ziehen - der Scheitel wird in der Prignitz am Freitag mit 4,95 Meter erwartet. Die Alarmstufe 2 muss damit voraussichtlich nicht ausgerufen werden.