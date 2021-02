Picture Alliance/Photoshot Audio: rbbKultur | 28.01.2021 | Interview mit Jörns Fickel | Bild: Picture Alliance/Photoshot

Interview | Wildtiere in der Großstadt - "Der Igel hat in Berlin mehr oder weniger ideale Bedingungen"

01.02.21 | 12:49 Uhr

Der Igel, ein unbeholfenes Tier, dem geholfen werden muss? Das stimmt so nicht ganz, sagt Jörns Fickel. Er hat Igelpopulationen untersucht, die Berliner Parks und Grünanlagen bevölkern. Er sagt, Igel kommen überraschend gut in der Großstadt zurecht.



Auch wenn Igel oftmals hilflos scheinen, kommen sie mit den Bedingungen in der Stadt überraschend gut zurecht. Zu dieser Erkenntnis kommt eine neue wissenschaftliche Studie des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung. Jörns Fickel leitet dort die Abteilung für Evolutionsgenetik und ist zudem Professor am Institut für Biochemie und Biologie an der Uni Potsdam.



rbb: Herr Fickel, im ländlichen Raum haben es Igel zunehmend schwerer, die Bestände gehen zurück. Ist der Igel zu einem Städter geworden? Jörns Fickel: Diese Tatsache war schon länger bekannt, dass der Igel mit städtischer Umgebung gut zurechtkommt, also tatsächlich in die Städte eingewandert ist. Das ist historisch auch wunderbar begründbar. Zu Zeiten, als der Igel in die Städte eingewandert ist, war der Druck durch Prädatoren sehr gering. Prädatoren? Sie meinen Füchse und andere andere Fressfeinde?

Genau. Die Füchse sind erst viel später in die Städte eingewandert. Insofern hatte der Igel in Berlin mehr oder weniger ideale Bedingungen: wunderbare Verstecke in den Schrebergärten oder Laubhaufen und gute Nahrungsquellen, wie die vielen Parks sie bieten. Dies hat dem Igel hervorragende Umwelt- und Lebensbedingungen geschaffen. So ist der Igel relativ frühzeitig mit der Entstehung der ersten Städte auch in sie eingewandert. Das war für uns nicht die große Überraschung.

Vielmehr haben wir uns mit dem Thema beschäftigt: Wenn Tiere in Städte einwandern, müssen sie natürlich mit den städtischen Strukturen auch klarkommen. Das ist für einen Fuchs oder für einen Vogel überhaupt kein Problem. Sie können Barrieren ganz einfach überwinden. Für Igel, diese süßen, kleinen, stachligen Tiere mit den sehr kurzen Beinchen, ist es relativ schwierig, große Straßen oder Mauern zu überwinden. Berlin ist auch sehr reich an Gewässern. Igel können zwar gut schwimmen, aber sie tun es nicht gerne. Die Frage, die wir uns gestellt hatten, war: Ist es für den Igel zum Nachteil geworden, die Städte besiedelt zu haben, die ja immer größer werden? Also der urbane Raum, der wächst und wächst und wächst, sodass die eigentliche Igelpopulation, die vorher noch gut zusammenhängend gelebt hat, jetzt zerschnitten wird durch diese zahlreichen Barrieren in sehr viele sehr kleine Populationen. Die dann eben nicht mehr im genetischen Austausch stehen, sodass dann Inzucht Überhand nimmt und der genetische Pool der einzelnen kleinen Populationen verarmt.

Es gibt also so eine Art Igel-Großfamilie in Berlin, einen Igel-Clan? Es gibt mehrere Clans, das war das Ergebnis der Studie. Wir haben in vielen großen Parks und Friedhöfen mit Wattestäbchen Proben aus der Mundschleimhaut der Tiere genommen. Die haben wir dann genetisch untersucht und dabei festgestellt, dass in diesen einzelnen Parks die Igel schon relativ stark miteinander verwandt sind. Also das ist das, was wir als Familienclans bezeichnen. Das ist nicht weiter verwunderlich. Was verwunderlich war, ist, wenn wir die engsten Verwandten aus der Analyse rausgenommen haben und uns das Verwandtschaftsverhältnis dieser Clans untereinander angeschaut haben, dann waren auch diese Clans populationsgenetisch nicht sehr stark voneinander verschieden. Das bedeutet, dass es offensichtlich in der gesamtberliner Igelpopulation immer noch einen ausreichenden genetischen Austausch gibt, der verhindert, dass ebenso kleine lokale Inseln entstehen. Es gibt also keine Einzelpopulationen, die überhaupt nicht mehr im Austausch mit anderen stehen. Das war für uns sehr überraschend.

Wie ist das eigentlich: Wenn man einen Igel am Bürgersteig oder solchen Orten entlang laufen sieht, soll man ihm dann helfen? Was sollte man tun, wenn weit und breit kein Park in der Nähe ist? Es gibt natürlich in Berlin relativ viele Igel-Auffangstationen. Die werden auch oft von Bürgern aufgesucht, die Igel aufgenommen haben und dann dort abgeben. Da ist mein Herz so ein bisschen zwiegespalten. Wir haben uns natürlich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass der Igel, der diese Barrieren nicht überwinden kann, es trotzdem schafft, einen guten genetischen Austausch zu betreiben? Also diese verschiedenen einzelnen Populationen, die wir festgestellt haben. Zwei Erklärungen fallen da sofort ins Auge. Zum einen ist Berlin eine sehr grüne Stadt. Es gibt ganz viele Friedhöfe und Kleingartenanlagen und natürlich auch Parks. Und insofern gibt es viele sogenannte "Stepping Stones", wie wir das nennen, also kleine Patches, deren Zwischenräume die Igel überwinden können, um von Patch zu Patch zu gelangen. Auf diese Art und Weise können sie genetischen Austausch sicherstellen in der Gesamtpopulation.

Die zweite Begründung hat mit diesen Auffang-Centern zu tun, in denen Bürger Igel abgeben, die oftmals ein Versteck zum Überwintern suchen. Diese Tiere wirken dann oft ein bisschen hilflos, dabei sind sie relativ zielstrebig unterwegs. Nun werden sie aber eingesammelt und daran gehindert, ihr Winterversteck aufzusuchen. Stattdessen landen sie in diesen Centern und diese Auffangstationen setzen die Igel ungern dort wieder aus, wo sie eingesammelt wurden. In den Centern geht man natürlich davon aus, dass die Igel eingesammelt wurden, weil es an dem Ort ein Problem gab. Und dann versuchen sie die Tiere woanders wieder auszusetzen. Igel sind also wilde Tiere, die durchaus fähig sind, sich allein in der Stadt fortzubewegen?

Ja, absolut. Wenn das Tier verletzt ist, dann ist das natürlich etwas anderes.

Bei diesem Text handelt es sich um eine redigierte Fassung eines Interviews mit Jörns Fickel, dass Susanne Papawassiliu für rbbKultur geführt hat. Das komplette Interview können Sie oben im Audio-Player nachhören.

