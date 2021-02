Wie viele Verursacher ausfindig gemacht und wie viele Bußgelder verhängt werden, unterscheidet sich in den Berliner Bezirken erheblich. So sind etwa in Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg 2017 bis 2020 gar keine Bußgelder in diesem Zusammenhang verhängt worden. In Charlottenburg-Wilmersdorf waren es zweimal 50 Euro. In Spandau waren es in den vier Jahren dagegen zusammen 81 Bußgeldverfahren. Der Höchstwert wurde 2020 erreicht: 32 Bußgelder in einer Höhe von insgesamt 8.960 Euro verhängte der Bezirk.

In Friedrichshain-Kreuzberg waren es 180 Bußgeldverfahren. Im vergangenen Jahr lag die Zahl bei 72 und die Höhe der Bußgelder bei 2.775 Euro, beides mit Abstand die höchsten Werte im Vierjahresvergleich. In Neukölln wurden im gleichen Vierjahreszeitraum insgesamt 155 Verursacher ausfindig gemacht. Im vergangenen Jahr waren es 22, die Höhe der Bußgelder summierte sich auf 2.520 Euro. 2019 lag sie allerdings mit 58 verhängten Bußgeldern und einer Summe von zusammen 10.000 Euro deutlich darüber.