Berliner und Brandenburger bibbern in der Kälte, es gibt Schnee zuhauf. Der Potsdamer Klimaforscher Stefan Rahmstorf erwartet, dass solche Kälteeinbrüche in Zukunft häufiger werden - nicht trotz Erderwärmung, sondern durch sie.

Seit dem Wochenende hat der Polarwirbel-Split Schnee und eisigen Wind nach Berlin und Brandenburg gebracht. Auch in anderen Teilen Deutschlands und Europas herrscht klirrender Frost. Solche Kältewellen könne man auch darauf zurückführen, dass der Polarwirbel instabil geworden sei, erklärte Stefan Rahmstorf, Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) der Deutschen Presse-Agentur.

Normalerweise dreht sich der Polarwirbel um die Arktis in der Stratosphäre, der zweiten Atmosphärenschicht, gegen den Uhrzeigersinn. Auf diese Weise beeinflusst er auch das Wetter in der Troposphäre, der unteren Atmosphärenschicht.

Der Polarwirbel schließt die arktische Kaltluft ein – solange er sich nicht abschwächt oder gar umkehrt. "Dann kann die Kaltluft, die normalerweise in diesem Wirbel über dem Pol gefangen ist, auf Abwege geraten und auf die angrenzenden Kontinente wandern."

So kann es nach Angaben des Forschers passieren, dass es in Nordamerika oder Nordeuropa sehr kalt wird. "Dann wird es in der Arktis besonders warm. Die Kaltluft verlagert sich", so Rahmstorf. "Ausnahmsweise reicht das auch mal bis nach Spanien oder in den USA bis nach Florida."