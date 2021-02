Eine 100 Jahre alte Linde auf dem Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain ist am Montagnachmittag umgestürzt. Wie der Bezirk am Dienstag mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Die Polizei habe den Bereich umgehend abgesperrt.

Der Baum auf der Wiese des Boxhagener Platzes brach in etwa fünf Meter Höhe ab, der lange Stamm und die ausladende Krone fielen auf die Spielwiese. Dort saßen zuvor Dutzende Menschen in der Sonne. Kurz vor dem Sturz am Montagnachmittag habe es ein lautes Geräusch gegeben, so dass jemand die Menschen gewarnt und die Polizei alarmiert habe, sagte eine Sprecherin des Bezirks am Dienstag. Daher wurde wohl niemand getroffen.

Der Baum litt seit langem sichtbar unter Fäule und Pilzen. Weil er ein Naturdenkmal war, wollte der Bezirk ihn nicht fällen. Im Sommer 2020 sei er von einem Gutachter untersucht worden. Zum Erhalt des "landschaftsprägenden Baums" sei die Krone gekürzt worden. Auch danach sei der Baum regelmäßig begutachtet worden. Warum er trotzdem an einem windstillen Tag umstürzte, konnte die Sprecherin nicht erklären.