Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Hakenfelde (Bezirk Spandau) sind am Samstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden, davon mindestens eine Person schwer. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, ist es in der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Mertensstraße zu einer Verpuffung gekommen. Nach Informationen des rbb ist eine Gasflasche explodiert, die an eine Heizung angeschlossen war.