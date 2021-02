Bild: imago images/Christian Kielmann

Polizei räumt Eisflächen mit Hubschrauber - Der eiskalte Hauch der Vernunft

15.02.21 | 18:41 Uhr

Schönes Wetter, Eiseskälte, still liegen die Seen, doch dann kommen die Berliner in Scharen. Aus Angst vor gefährlichen Einbrüchen hat die Polizei am Wochenende Eisflächen geräumt - mit einem Hubschrauber. War das richtig? Und darf sie das auf diese Art? Von Oliver Noffke



Die Geräusche von Pirol Berlin kennt man in der Hauptstadt. Meist nimmt man ihn als etwas Schwirrendes irgendwo im Hintergrund wahr; dann rückt er gerade zu einem Einsatz aus und es muss schnell gehen. Manchmal hat sein Klang etwas Rollendes an sich; er steht dann irgendwo länger in der Luft, weil jemand oder etwas gesucht wird. Am Wochenende haben einige Berliner ein neues Geräusch vernommen: das dumpfe Schaufeln. Es entsteht, wenn sich der Polizeihubschrauber in geringer Höhe auf einen zu bewegt. Die Art, mit der die Berliner Polizei Menschen davor gewarnt hat, zugefrorene Gewässer zu betreten, hat ein breites Echo ausgelöst. Insbesondere in sozialen Medien. Ebenso in den Kommentaren unter unseren Berichten zu diesen Einsätzen. Die Rolle der Polizei bewegt sich dabei in einem Spektrum von "verzweifelter Held, besorgt um die Sicherheit Sorgloser" und "übereifriger Rambo, der Kinder mit schwerem Gerät vom Eis bläst".

Aufs Eis geht man immer auf eigene Gefahr

Fangen wir mit der Situation an. Seit Tagen ist es bitterkalt, die Gewässer in der Stadt sind mit Eis überzogen. Viele, die sich irgendwo drauf gestellt haben, werden erst einmal gedacht haben: "Hält's mich? Hält. Toll!" So einfach ist es natürlich nicht. Ab wann eine Eisfläche sicher trägt, bestimmt eine Reihe von Faktoren: Handelt es sich um ein stehendes Gewässer oder ein fließendes? Wie groß ist die Fläche? Ist das Eis neu oder war es schon einmal angetaut? Lag Schnee auf der Oberfläche, der dann mit vereist ist? Es ist komplex. Pauschale Angaben, ab welchem Durchmesser Eisdecken sicher sind, sollten immer mit größter Vorsicht betrachtet werden. Die Wasserschutzpolizei äußert sich grundsätzlich nicht zur Dicke von Eisschichten. Stattdessen warnt sie eindringlich vor dem Betreten [berlin.de/polizei]. In der Stadt gibt es auch keine andere Behörde, die ständig Eisflächen untersucht, um zu wissen, wann sie tragfähig sind, und sie dann freigibt. Das wäre ein Verwaltungskraftakt. Schließlich verfügt Berlin über eine Unzahl an Gewässern, die alle möglichen Eigenschaften haben und laut Senatsverwaltung insgesamt einer Fläche von 58,9 Quadratkilometer entsprechen (8.249 Fußballfelder oder 0,02 Mal das Saarland). Wie sollte das zuverlässig kontrolliert werden? Wer sich auf ein zugefrorenes Gewässer begibt, tut dies immer auf eigene Gefahr. Das ist auch in Brandenburg so. An Orten, die auch im Jahr 2021 noch einen drei bis fünf Monate langen Winter haben, können sicher irgendwann Lkw eine Abkürzung über den See nehmen [ndr.de]. Aber in einer Stadt, die nur noch alle fünf bis zehn Jahre einen Winter erleben wird, in dem es mehr als zehn Tage am Stück so kalt ist wie derzeit, kann ein einziger Schritt der falsche sein. Vier Menschen sind in den vergangenen fünf Tagen auf dem Schlachtensee eingebrochen, darunter ein Kleinkind. Zudem ist am Mittwoch ein Mensch gestorben, der mit anderen im Teich einer Parkanlage eisbaden wollte.

Unübersichtliche Lage

Eisiges Wasser ist lebensgefährlich. Wer im Eis einbricht, muss da schnell wieder raus. Eine schnelle Rettung ist deshalb wichtig. Bis die Feuerwehr da ist, kann es schon zu spät gewesen sein. Gefahr besteht auch für Retter. Dort, wo das Eis gebrochen ist, wird auch mehr abrechen, wenn man sich an dem Rand abstützen und rausziehen will. Helfer sollten sich vorsichtig heranrobben und die Leitern oder Stangen mitnehmen, die an vielen Seen, Teichen und Flüssen angebracht sind. Angesichts der kürzlichen Unfälle an Eisflächen und der vielen unübersichtlichen Gewässer ist die Sorge der Polizei vor weiteren Einbrüchen nachvollziehbar. Die Freude vieler Menschen darüber, dass es nach mehr als drei Monaten ganz oder teilweise oder light im Lockdown auch endlich draußen etwas zu erleben gab, wird die Sorge der Beamten noch verstärkt haben. Es gab eine Gefahr und die musste abgewehrt werden. Das hat die Polizei getan. Bleibt die Frage nach der Art und Weise: War das Wegwehen der Menschen per Hubschrauber wirklich die beste Option?

Wie tief waren diese Tiefflüge?

Aus Sicht der Polizei ist es zumindest eine sehr gute gewesen. "Bei Gefahr für Leib oder Leben wird die Polizei Berlin in Kooperation mit der Bundespolizei weiterhin solche Einsätze fliegen", heißt es auf Anfrage von rbb|24. Zumal es sich nicht um Tiefflüge gehandelt habe, so die Polizei. "Der Hubschrauber befand sich bei allen Einsatzflügen in einem Schwebeflug von mindestens ca. 400 Fuß Höhe (umgerechnet 121,92 Meter). Dies ist eine gängige und einsatztaktisch einzuhaltende Flughöhe." Und weiter: "Ungeübte Eindrücke von Beobachtenden am Boden zur Einschätzung der Flughöhe täuschen." Bildmaterial vom Lietzensee zeigt allerdings, dass sich Pirol Berlin auf der Dachhöhe umliegender Gebäude befand, wenn nicht sogar darunter. Keiner dieser Gründerzeitbauten überschreitet die Berliner Traufhöhe, sprich 22 Meter. Bilder und Videos vom Müggelsee, vom Schlachtensee oder vom Weißen See zeigen auch, dass der Polizeihubschrauber deutlich niedriger als 120 Meter geflogen sein muss. Es gibt aber kein Gesetz, das der Hubschrauberstaffel der Polizei verbieten würde, niedriger zu fliegen. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) bestätigt auf Anfrage, dass sie der Polizei keine Vorgaben macht, außer es betrifft anderen Flugverkehr. Selbstverständlich darf die Polizei im Tiefflug unterwegs sein, wenn der Einsatz es erfordert. Sie darf auch ohne Genehmigung auf einer Autobahn landen, wenn es dort einen schweren Unfall gegeben hat. Gleiches gilt für Rettungshubschrauber. Bei einem Einsatz auf einem Flughafen muss hingegen eine Abstimmung mit der DFS stattfinden, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Auch in Hamburg und Hannover hat die Polizei am Wochenende Hubschrauber eingesetzt, um Menschen von Eisflächen zu scheuchen.

Wegwehen ja, Eis brechen nein

Große Verwirrung löste zudem ein Tweet aus, in dem behauptet wurde, Hubschrauberrotoren würden ein Bassgeräusch erzeugen, das Eisflächen zum Brechen bringen könnten. Einige Medien haben dies auch in ihrer Berichterstattung aufgegriffen. Das ist Quatsch. In den 1960er Jahren hatten sowjetische Forscher erstmals die Idee, Schallfrequenzen durch das Wasser zu schicken, um Eisflächen aufzubrechen. Sie hatten gehofft, so U-Booten das Auftauchen in der Arktis zu erleichtern. Bis heute drücken die Kolosse – zumindest die wenigen, die dazu in der Lage sind – schlicht mit ihrer Masse von unten gegen den Eispanzer, bis er aufreißt. Ein Hubschrauber produziert nicht nur eine sehr ungünstige Frequenz, um einen zugefrorenen See aufzubrechen, er befindet sich außerdem auf der falschen Seite vom Eis.

Viel realer ist hingegen die Gefahr eines Whiteout für Piloten im Winter – ein völliges Verschwimmen von Konturen und Referenzpunkten, weil durch viel Schnee alles einfach nur weiß ist. Piloten können in solchen Situationen schnell die Orientierung verlieren und nicht merken, wenn etwas näher ist, als sie glauben. Oft verletzen sich Menschen auch bei einem Sturz. Wenn sie zum Beispiel fluchtartig das Eis verlassen, weil sie sich vom dumpfen Schaufeln eines Hubschraubers verfolgt wähnen. Ein Glück, dass dies nicht passiert ist.