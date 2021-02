Bild: dpa/Julian Stratenschulte

Nach Kritik des Flüchtlingsrates - Polizei begründet Einsatz in Berliner Jugendhilfeeinrichtung

10.02.21 | 18:03

Die Berliner Polizei hat die Kritik des Berliner Flüchtlingsrates und anderer Organisationen an einem Einsatz in einer Jugendhilfeeinrichtung in Berlin-Reinickendorf zurückgewiesen. Hintergrund der Wohnungsdurchsuchung am 11. November durch die Brennpunktinspektion der Polizeidirektion 5 seien mehrere zeitgleiche Durchsuchungen wegen gewerbsmäßigen Betäubungsmittelhandels gewesen, wie ein Sprecher der Polizei rbb|24 am Mittwoch mitteilte. Eine davon wurde mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss in einer Jugendhilfeeinrichtung in Reinickendorf durchgeführt. "Ein Fehlverhalten der Einsatzkräfte ist im gesamten Ablauf des Einsatzes nicht erkennbar", hieß es.

Polizei suchte einen Drogendealer

In der vergangenen Woche hatte der Berliner Flüchtlingsrat gemeinsam mit den Organisationen Reach Out und der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) den Einsatz kritisiert und von einer übermäßigen Härte gesprochen, mit der die Einsatzkräfte vorgegangen seien. Demnach seien Beamten in die Wohnung eines 19 Jahre alten Geflüchteten aus dem Libanon eingedrungen, noch bevor dieser die Tür habe öffnen können. Einen Durchsuchungsbeschluss habe die Polizei dabei nicht vorgezeigt. Der junge Mann habe sich nichts zu Schulden kommen lassen und sei ohne ersichtlichen Grund in Handschellen gelegt worden. Die Polizei räumte auf Nachfrage ein, bei dieser Durchsuchung tatsächlich nicht den Verdächtigen angetroffen zu haben. Allerdings erklärte ein Polizeisprecher auch, dass anhand eigener Einsatzunterlagen eine "Härte des Einsatzes" nicht zu erkennen sei: "Die Einsatzkräfte mussten aufgrund vorangegangener Ermittlungen davon ausgehen, dass der Beschuldigte sich in der Wohnung aufhält und Beweismittel in Form von Betäubungsmitteln aufzufinden sein würden."

Verantwortliche des Trägers nicht zu erreichen

Auf Klingeln und Klopfen an der zugehörigen Wohnungstür sei nicht geöffnet worden, so die Polizei, es sei sogar ein Schlüsseldienst angefordert worden. "Verantwortliche des Trägers der dortigen Gemeinschaftseinrichtung konnten telefonisch zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht werden", hieß es, die Beamten hätten mehrmals versucht anzurufen. Die Wohnungstür sei dann "mittels Gegenlehnen gegen das Türblatt beschädigungsfrei geöffnet" worden. Zwei Personen, die sich in der Wohnung befanden, seien "aus Gründen der Eigensicherung" zu Boden gebracht und in Handfesseln gelegt worden. Zudem sei telefonisch auch ein Sprachmittler hinzugezogen worden, da der Einsatz aufgrund der Sprachbarriere nicht anders habe erklärt werden können. Nach einer halben Stunde sei der Einsatz vorbei gewesen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die beiden Personen in der Wohnung den Beschuldigten nicht kannten.

Organisationen: Polizei muss Schutzräume respektieren