Berlin-Reinickendorf - Flüchtlingsrat kritisiert Polizeieinsatz in Jugendhilfeeinrichtung

05.02.21 | 20:38 Uhr

In den vergangenen Jahren kam es nach Angaben von Berliner Beratungsstellen immer wieder zu harten Polizeieinsätzen in Einrichtungen der Jugendhilfe. Erneute Empörung löste jetzt ein Vorfall in einer Unterkunft in Reinickendorf aus. Von Roberto Jurkschat

Das Vorgehen der Polizei in einer Jugendhilfeeinrichtung in Reinickendorf hat Empörung bei Berliner Hilfsorganisationen, Sozialarbeitern und dem Jugendhilfeträger hervorgerufen. Nach Auffassung des Flüchtlingsrates in Berlin, der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) und der Beratungsstelle Reach Out war eine Gruppe von vier Polizeibeamten bei dem Einsatz im November mit unverhältnismäßiger Härte gegen einen 19-jährigen Geflüchteten vorgegangen. In einer Mitteilung von Freitag beschreiben die Organisationen, wie sich der Einsatz in Reinickendorf aus Sicht des Jugendhilfeträgers und des Betroffenen abgespielt hat. Demnach klingelten Polizisten in Zivil am 11. November gegen 10 Uhr an der Tür einer Wohngemeinschaft der Jugendhilfeeinrichtung. "Noch bevor der Jugendliche A. öffnen konnte, wurde die Tür von außen ausgehebelt und vier Polizeibeamt*innen drangen 'laut und aggressiv' (O-Ton von A.) in die Wohnung ein."

Mit Waffen und Handschellen

Der Mitteilung zufolge waren die Polizisten bewaffnet und trugen kugelsichere Westen – allerdings keine Mund- und Nasenbedeckung. "Weder wiesen sie sich aus, noch zeigten sie einen Durchsuchungsbeschluss", heißt es. In der Wohnung sollen die Polizisten A. aufgefordert haben, sich mit dem Gesicht auf den Boden zu legen, dann sei er in Handschellen gelegt worden. "A. verstand das Vorgehen der Beamt*innen nicht, da sie ausschließlich Deutsch mit ihm sprachen", so die Darstellung der Beratungsstellen. Die Polizisten hätten A. das Foto eines jungen Mannes gezeigt, doch diesen mutmaßlichen Verdächtigen habe A. noch nie gesehen. Die Polizisten sollen daraufhin das Zimmer und den Schrank von A. durchsucht und sich Zugang zu weiteren Räumen verschafft haben. Nach 10 bis 15 Minuten seien die Handschellen von A. gelöst worden. Die Beamten nahmen demnach die Personalien von A. auf und verließen die Wohnung.

Kein Durchsuchungsbeschluss vorgelegt

Auf Anfrage von rbb|24 erklärte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend, die Behörde könne sich frühestens in der kommenden Woche zu dem Vorfall äußern. Der Mitteilung zufolge hatte der Einsatzführer der Kriminalpolizei auf eine telefonische Nachfrage seitens des Trägers kurz nach dem Vorfall zunächst keine genauen Aussagen getroffen, warum die Wohnung durchsucht worden war. Es sei lediglich mitgeteilt worden, dass die Beamten auf der Suche nach einem anderen jungen Menschen gewesen seien. Dieser lebe zwar nicht in der Wohnung, sei aber mit Bewohnern der Unterkunft befreundet. Bis heute sei dem Träger der Einrichtung kein gültiger Durchsuchungsbeschluss vorlegt worden, sagt Biplab Basu von der Beratungsstelle Reach Out im Gespräch mit rbb|24. Über einen Anwalt laufe derzeit ein Auskunftsersuchen, um Näheres über die Hintergründen des Einsatzes herauszufinden. "Es gibt sicher Fälle, in denen ein solches Vorgehen der Polizei sinnvoll sein kann, zum Beispiel wenn Gefahr in Verzug ist und die Beamten genau wissen, dass sich ein Verdächtiger sich einer Wohnung befindet. Aber das war hier ganz offensichtlich nicht der Fall", sagt Basu. "Was ich zu kritisieren habe, ist, dass die Polizei schon mehrfach an solchen Geschichten beteiligt war. Wobei wir nicht wissen, wie oft sowas wirklich passiert."

Strafermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt

Wenn unbegleitete Geflüchtete in Berlin ein Clearingverfahren durchlaufen haben, werden sie anschließend in der Regel von einem Bezirksjugendamt in Obhut genommen und ziehen in eine Einrichtung der Jugendhilfe. Harte Einsätze der Polizei in diesen Unterkünften hatte der Berliner Flüchtlingsrat schon öfter kritisiert. "Uns erreichen immer wieder Beschwerden von geflüchteten Jugendlichen und Sozialarbeitern über Polizeieinsätze in Jugendhilfeeinrichtungen, die aus dem Ruder lafen", sagt Nora Brezger vom Berliner Flüchtlingsrat im Gespräch mit rbb|24. In den wenigsten Fällen würden die Jugendlichen hinterher mit einem Rechtsbeistand juristisch gegen die Einsätze vorgehen. "Meistens sind die Jugendlichen hinterher so eingeschüchtert, dass sie einfach vergessen wollen, was da passiert ist", sagt Brezger. Einige Betroffene seien nach ihren Erfahrungen mit der Berliner Polizei retraumatisiert worden - nachdem in Therapien bereits Erfolge erzielt wurden. "Bei vielen Jugendlichen kommen Angstzustände, Depressionen, Zittern und Schlafstörungen zurück, dieses Vorgehen der Polizei konterkariert einfach alle Bemühungen der Sozialarbeitenden, geflüchtete Menschen zu stabilisieren." Im Jahr 2019 führten Polizeieinsätze in Jugendunterkünften im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses zu einer größeren Debatte. Gegen einen Polizeibeamten wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt und Sachbeschädigung eingeleitet.