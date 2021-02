Polizei findet Handgranate in gestohlenem Auto

Fünf Festnahmen in Berlin

Bei der Kontrolle eines als gestohlen gemeldeten Wagens hat die Berliner Polizei am Montagmorgen eine scharfe Handgranate entdeckt. Die fünf Insassen des Fahrzeugs wurden festgenommen - alle standen "deutlich" unter Drogeneinfluss, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die 22-jährige Fahrerin gab zudem an, keinen Führerschein zu besitzen.