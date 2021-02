Berlin hat die niedrigste Quote an registrierten Schusswaffen

14 Pistolen oder Gewehre pro 1.000 Einwohner: Mit diesem Wert liegt Berlin in Deutschland ganz weit hinten. Ein Grund dafür dürfte sein, dass es wenige Jäger gibt. Aber auch die Geschichte könnte eine Rolle spielen.

Die Autoren fragten 541 Waffenbehörden ab. Danach sind in Deutschland mehr als 5,3 Millionen Schusswaffen angemeldet - die meisten sind es mit 190 pro 1.000 Einwohner im Kreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen, gefolgt vom Kreis Südwestpfalz (Rheinland-Pfalz/186).

In Berlin sind im bundesweiten Vergleich am wenigsten Schusswaffen von Privatpersonen registriert. Ende 2019 gab es 14 Pistolen oder Gewehre pro 1.000 Einwohner. Das haben Recherchen von Journalismus-Studierenden der Universität Leipzig und einem Podcast-Label ergeben.

Zahl der Kleinen Waffenscheine ist in Brandenburg deutlich angestiegen

Generell gibt es in ländlichen Gebieten mehr Waffen, weil dort mehr Jäger und Hobbyschützen leben. In Berlin gibt es noch weitere Gründe für die niedrige Anzahl der registrierten Waffen: Im alten West-Berlin war der private Waffenbesitz durch die Alliierten weitgehend verboten, und auch in Ostdeutschland waren Waffen seltener erlaubt.

Sehr wenig Schusswaffen gibt es laut der Erhebung auch in Thüringen im Saale-Orla-Kreis (16 Waffen/1.000 Einwohner) und in Günzburg in Bayern (17/1.000). Danach folgen Schwerin, Rostock und Leipzig.