Von diesem Donnerstag an stehen zwei Lehrerinnen und zwei Erzieherinnen vor dem Amtsgericht Eberswalde. Ihnen wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Während eines Schulausfluges zum Werbellinsee war unter ihrer Aufsicht ein Kind ertrunken.

Es war der 6. Juni 2016, der erste Tag der Klassenfahrt einer Berliner Grundschule zum Werbellinsee. Im Freibad sollen an diesem heißen Nachmittag schon etwa 100 Kinder im Wasser gewesen sein. Es war laut und unübersichtlich, heißt es in der Anklageschrift. Und dennoch durften die Erstklässler mit ins Wasser. Auch die siebenjährige Nichtschwimmerin Elif, die kurz danach sitzend auf dem Absperrband zum Nichtschwimmerbereich gesehen wird. Offenbar verliert sie das Gleichgewicht und ertrinkt, unbemerkt auch von zwei Rettungsschwimmern.

Lee Schumann von der DRK-Wasserwacht erklärte dazu vor einem Jahr, dass Erzieher und Pädagogen ihre Aufsichtspflicht in solchen Situationen nicht an den Rettungsschwimmer abgeben: "Natürlich bewacht der Rettungsschwimmer die Wasseroberfläche. Er ist da, um die Menschen zu retten, wenn sie in Not geraten." Aber die Verantwortung an sich bleibe bei den Aufsichtspersonen.