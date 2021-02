Jugendlicher in der Hasenheide überfallen und schwer verletzt

Im Bereich des Volksparks Hasenheide in Berlin-Neukölln ist am Montagnachmittag ein Jugendlicher von mehreren Angreifern überfallen und schwer verletzt worden. Nach Angaben des 16-jährigen Opfers fielen bei der Attacke auch Schüsse, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach gingen gegen 16:30 Uhr mehrere Notrufe ein, die von einer Schlägerei im Bereich der Wissmannstraße berichteten. Die alarmierten Polizisten suchten die Gegend ab und stießen am Columbiadamm auf den verletzten 16-Jährigen, der sich durch die Grünanlagen dorthin gerettet hatte. Er gab an, von einer größeren Gruppe mit Schlägen und Tritten malträtiert worden zu sein, selbst als er bereits am Boden lag. Die Polizei geht davon aus, dass die Schüsse, von denen das Opfer berichtete, von einer Schreckschusswaffe abgegeben wurden.

Der junge Mann wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma und einem Kieferbruch zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.