Bild: Jürgen Held/www.imago-images.de

Eisige Nächte und Sonnenschein - Berliner Polizei räumt mit Hubschrauber Eisfläche auf Müggelsee

13.02.21 | 11:47 Uhr

An diesem Wochenende bleibt es in der Region weiter eisig, dafür kommt die Sonne raus. In beiden Bundesländern warnte die Polizei nun erneut davor, zugefrorene Eisflächen zu betreten. In Berlin kam deshalb sogar ein Hubschrauber zum Einsatz.

Die Behörden warnen nach noch immer vor dem Betreten von Seen, Flüssen und Teichen, die teilweis vereist sind. In einem Video, dass die Berliner Polizei auf Twitter gepostet hat, sieht man einen Hubschrauber, der über dem Müggelsee in der Luft steht. Auf dem Eis sind meherere Personen zu sehen, die Schlittschuh laufen, Eishockey spielen, oder einen Schlitten dabei haben. Die Polizei schreibt in dem Tweet, dass sie die Menschen aufgefordert hat, sich vom Eis zu begeben.

Berliner Polizei mit Hubschrauber im Einsatz

"Es besteht Lebensgefahr, die leider in jedem Jahr auch von Erwachsenen unterschätzt wird", hatte ein Cottbuser Polizeisprecher bereits am Mittwoch gesagt. Auch in ganz Brandenburg würden keine natürlichen Eisflächen zum Betreten freigegeben werden, heißt es. Wer einmal eingebrochen sei, könne sich in der Regel höchstens rund drei Minuten über Wasser halten. "Dann verlassen ihn die Kräfte und er ist ohne sofortige und professionelle Hilfe verloren."

In Cottbus waren am Freitag zwei Personen ins Eis eingebrochen, die auf dem Branitzer See Schlittschuh laufen waren. Dabei handle es sich um ein junges Paar, um die 30 Jahre alt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sie großes Glück und konnten von Passanten gerettet werden, die schnell reagiert haben. Am Donnerstag war ein Mann in Berlin verstorben, nachdem er beim Eisbaden untergegangen war. Rettungstaucher hatten den 43-Jährigen nach zweieinhalb Stunden geborgen und noch reanimiert, doch der Mann war später im Krankenhaus verstorben.

Deutscher Wetterdienst erwartet Frost

Neuschnee wird es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Wochenende in Berlin und Brandenburg nicht geben - aber es bleibt frostig. Am Samstag zeigt sich der Himmel der Prognose zufolge von der Uckermark bis in die Niederlausitz teils wolkig, andernorts wird es länger sonnig. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen von minus 6 bis minus 1 Grad, nachts können die Temperaturen auf bis zu minus 16 Grad sinken.

Am Sonntag gibt es dann nach der Auflösung einzelner Nebel- und Hochnebelfelder viel Sonnenschein - so die Prognose. Die Temperaturen kommen weiter nicht über den Gefrierpunkt. Sie erreichen maximal minus 3 bis 0 Grad. In der Nacht zu Montag wird es bei Tiefsttemperaturen zwischen minus 12 und minus 20 Grad noch frostiger.

Sendung: Inforadio, 13.02.2021, 11 Uhr