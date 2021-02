Der Prozess um eine Serie von Vergewaltigungen in Berlin und Brandenburg im vergangenen Sommer beginnt am kommenden Mittwoch. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts Berlin am Donnerstag mit.

Dem Angeklagten werden demnach sechs vollendete Vergewaltigungen und eine versuchte Vergewaltigung zur Last gelegt. Zu sechs Taten soll es laut Anklage im Juni und Juli des Vorjahres auf entlegenen Wegen südlich des Wannsees in Berlin und Brandenburg gekommen sein, zur siebten in Bernau. Die Frauen, zur Tatzeit zwischen 14 und 27 Jahre alt, seien entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs gewesen.