Nach dem Zusammenstoß eines Fußgängers mit einem Transporter in Berlin-Weißensee in der vergangenen Woche ist der 49-Jährige gestorben. Der Mann sei in Berlin der dritte Verkehrstote in diesem Jahr, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der Fußgänger starb demnach bereits am 28. Januar in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen - einen Tag nach dem Unfall. Insgesamt starben in diesem laufenden Jahr zwei Fußgänger und ein Autofahrer an Unfällen.