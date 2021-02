Bild: rbb

Vietnamesische Community in Berlin - Berlin Ecke Vietnam: Im Spannungsfeld zweier Welten

12.02.21 | 06:13 Uhr

Am Freitag beginnt das vietnamesische Neujahr. In Berlin leben etwa 40.000 Menschen mit vietnamesischen Wurzeln. Viele von ihnen haben einen langen und steinigen Weg hinter sich und kämpfen bis heute um gesellschaftliche Anerkennung. Von Torben Zimmermann



Hoa Bui Duc steht in seinem Blumenladen in Berlin-Friedrichshain, den er seit über 20 Jahren mit seiner Frau Nguyễn Thị Minh Nguyệt betreibt. Dabei hatte er als junger Mann ganz andere Pläne. In Vietnam besuchte Hoa Bui Duc eine Schule für Hochbegabte. Darum durfte er mit 18 Jahre in die DDR einreisen und an der Humboldt-Universität Rechtswissenschaften studieren. Doch als Jurist hat er nie gearbeitet. Denn nach dem Fall der Mauer bekamen er und seine Frau, eine gelernte Maschinenbauzeichnerin, fast neun Jahre lang kein Bleiberecht – und damit auch keine Arbeitserlaubnis. Hoa Bui Duc hielt sich und seine Familie in dieser Zeit mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Erst 1997 regelte die Bundesregierung das Bleiberecht neu. "Das war eine lange und verlorene Zeit für mich", sagt Hoa Bui Duc.

Hoa Bui Duc in seinem Blumenladen in Berlin-Friedrichshain, den er seit über 20 Jahren mit seiner Frau betreibt (Quelle: rbb) Bild: rbb

Ein Blumenhändler mit Jura-Diplom

In Berlin leben etwa 40.000 Menschen mit vietnamesischen Wurzeln. Die Hälfte davon mit deutschem Pass. Während im West-Teil der Stadt die sogenannten "Boatpeople" und ihre Kinder gute Chancen zur Integration hatten, mussten die ehemaligen DDR-Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter aus dem sozialistischen Bruderland nach dem Mauerfall lange für ihr Bleiberecht kämpfen. So wie Hoa Bui Duc: mit seinem sehr guten Jura-Diplom konnte er nie etwas anfangen. Den Anschluss zu seinem Beruf fand er nach so vielen Jahren Leerlauf nicht mehr. Im Jahr 2000 bot eine Freundin ihm und seiner Frau einen Blumenladen zum Kauf an. Der Jurist und die Maschinenbauzeichnerin griffen zu. In Vietnam wäre Hoa Bui Duc heute wahrscheinlich ein hoch angesehener Rechtsanwalt oder Richter. Doch es ist ihm und seiner Frau wichtiger, in Freiheit, statt in einem sozialistischen System zu leben – auch wenn er dafür frühmorgens auf den Großmarkt fahren und den ganzen Tag in seinem Laden stehen muss.

Die Kirche als Heimatersatz

Mai Thy Phan-Nguyễn und Phúc Nguyễn sind Kinder südvietnamesischer Flüchtlinge, der sogenannten "Boatpeople". Mai Thy war drei Jahre alt, als sie zusammen mit ihren Eltern auf offenem Meer von dem Frachter Kap Anamur gerettet wurde. Auch die Eltern von Phúc Nguyễn waren Boatpeople und holten ihren Sohn als Kleinkind zu sich nach Deutschland. Beide Familien sind katholisch. Das wurde für ihre Eltern im Vietnam der 1970er Jahre mehr und mehr zum Problem. Ihren Kindern half es, in West-Berlin Anschluss zu finden. Die Kirche St. Aloysius in Berlin-Wedding ist für viele katholische Vietnamesinnen und Vietnamesen nicht nur ein Gotteshaus, sondern ein Treffpunkt. "Für mich war die Kirche in den ersten 15 Jahren auch ein Stück Heimatersatz", sagt Mai Thy Phan-Nguyễn. In die ehemalige Heimat ihrer Eltern zurückzukehren, kam für beide nie in Frage. Mai Thy Phan-Nguyễn studierte in Deutschland Medizin und ist heute Ärztin in einer Praxis am Kudamm. Phúc Nguyễn ist Berater bei der Telekom. Wenn Mai Thy arbeitet, kümmert er sich um den Haushalt und die Kinder.

Die Ärztin Mai Thy Phan-Nguyen und der Telekom-Berater Phuc Nguyen sind Kinder südvietnamesischer Flüchtlinge (Quelle: rbb)

Die einstige Teilung Vietnams hat auch in Berlin Spuren hinterlassen

Und Mai Thy Phan-Nguyễn arbeitet sehr viel. In der Community sprach sich schnell herum, dass es in Charlottenburg eine vietnamesisch-sprachige Ärztin gibt. Insbesondere seit Ausbruch der Corona-Pandemie kommen Landsleute aus der ganzen Stadt. Manche fahren über eine Stunde mit der Bahn, um die Praxis aufzusuchen. Gerade die erste Generation – die einstigen Vertragsarbeiterinnen aus den östlichen Bezirken – sprechen oft schlecht oder gar kein Deutsch. Als der Andrang in der Praxis zu stark wurde, startete Mai Thy ein Projekt in Lichtenberg, nahe dem Dong Xuan Handels-Center. Ehrenamtlich kann sie nun auch Patientinnen und Patienten versorgen, die keine gültigen Papiere haben und zu keinem anderen Arzt gehen können. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement im Osten der Stadt stieß Mai Thy Phan-Nguyễn aber auch auf Vorbehalte in ihrer katholischen West-Berlinerin Community. "Was macht eine Süd-Vietnamesin aus Berlins Westen bei den Nordvietnamesen im Osten der Stadt?", hieß es. Die einstige Teilung Vietnams hat bei der älteren Generation schmerzhafte Spuren hinterlassen.

Die Journalistinnen Minh Thu Tran und Vanessa Vu geben der neuen Generation eine Stimme. Mit ihrem Podcast „Rice and Shine“ erreichen sie regelmäßig 80.000 Hörerinnen und Hörer.

Geschichten, um sich nicht so allein auf der Welt zu fühlen

Die zweite "vietdeutsche" Generation hatte mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Sie wuchs im Spannungsfeld zweier Welten auf: Der traditionellen vietnamesischen Welt ihrer Eltern auf der einen Seite – und der multikulturellen Berliner Gesellschaft auf der anderen. Die Journalistinnen Minh Thu Tran und Vanessa Vu geben der neuen Generation eine Stimme. Mit ihrem Podcast "Rice and Shine" erreichen sie regelmäßig 80.000 Hörerinnen und Hörer. Sie erzählen Geschichten, die sie als Kinder und als Jugendliche selber gerne gehört hätten, um sich nicht "so allein auf der Welt zu fühlen", sagt Vanessa Vu. In ihrem Podcast beleuchten sie das Leben der vietnamesischen Community in Berlin und deutschlandweit – mit viel Liebe und Humor. Der enorme Erfolg des Podcast entspringt dem Bedürfnis, endlich verstanden zu werden, so die Macherinnen. Ob ihre Eltern Vertragsarbeiterinnen waren oder sogenannte "Boat-People" – die Geschichten ihrer Kindheit ähneln sich: Die Eltern arbeiten lange und hart. Die Kinder sind viel allein. In Schule und Gesellschaft spüren sie, dass sie anders sind, denn in Büchern und im Fernsehen sind nur weiße Menschen zu sehen.

Deutschland ist Heimat, aber das Herz schlägt für Vietnam

Eines verbindet alle Vietnamesisch-Stämmigen in Berlin: die Frage nach ihrer Identität. Die Ärztin Mai Thy Phan-Nguyễn fühlt sich als Deutsche, aber ihr Herz schlägt stark für Vietnam, "zumal man ja auch sieht, dass wir andere Wurzeln haben", ergänzt sie. Ihr Mann Phúc Nguyễn sieht es anders: "Deutschland ist meine Heimat. Ich lebe hier und meine Zukunft ist auch hier, aber ich fühle mich immer noch als Vietnamese." Hoa Bui Duc hat sich damit abgefunden, ein Blumenhändler mit Jura-Diplom zu sein. Nur eines wünscht er sich: "Wenn wir so fleißig sind und uns vernünftig verhalten, dann erwarten wir auch Akzeptanz und Respekt, dass wir hier genauso behandelt werden wie Deutsche." Mit ihren Kindern wächst eine neue, selbstbewusste Generation heran, die sich auf die Reise zu ihren Wurzeln begibt. Es ist eine Pionierarbeit, erzählt die Journalistin Vanessa Vu: "Die Geschichtsschreibung der 'Vietdeutschen' – der zweiten Generation vietnamesischer Einwanderer – beginnt jetzt durch uns."

