Franziska Günther | Bild: Franziska Günther

Fotoprojekt für Krebs-Patientinnen - "Ich will Frauen helfen, sich nicht hinter ihrer Krankheit zu verstecken"

04.02.21 | 17:12 Uhr

Am Weltkrebstag soll die Vorbeugung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Die Fotografin Franziska Günther aus Brandenburg an der Havel hat ein Projekt ins Leben gerufen und porträtiert Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Von Claudia Baradoy

Brustkrebs ist das häufigtse Krebsleiden bei Frauen. Ungefähr rund 69.000 Mal im Jahr stellen Ärztinnen und Ärzte aktuell die Diagnose "Mammakarzinom". Jede zweite Erkrankte ist jünger als 60 Jahre. Die betroffenen Frauen leiden besonders darunter, weil man bei ihnen die Krankheit direkt sieht. Im Studio der Fotografin Franziska Günther in Brandenburg an der Havel stellte sich vor einigen Jahren eine Kundin vor, die sie bereits lange kannte. "Doch diesmal hatte die Frau keine Haare und eine unförmige Brust. Die Kundin erzählte mir von ihrer Krebskrankheit", sagt die Fotografin. Sie war erst mal überrascht. Die Frau hatte für sich eine "Überlebensagenda" erstellt.



"Dazu gehörten Fotos ihrer Familie, die sie um sich herum positionierte. Doch von ihr selbst fehlte ein Bild. Deswegen wollte sie ein Foto von sich." Franziska Günther war das Porträtieren dieser Frau eine Herzensangelegenheit. Danach kamen weitere Frauen, um sich ablichten zu lassen. Am Ende entstand daraus das Projekt "Schön und Stark" - unterstützt vom Demokratischen Frauenbund Brandenburg.

Die Seite der Verletzlichkeit

Wenn sich Menschen von einem Fotografen ablichten lassen, dann sind es meist die guten Momente des Lebens, die sie festhalten wollen: ein runder Geburtstag, Hochzeiten, Familienfeiern - oder das Foto für eine Bewerbung. Sie präsentieren sich von ihrer glanzvollsten Seite. Beim Projekt "Schön und Stark" entstehen Porträts von Frauen, denen der Willen, die Krankheit zu besiegen, ins Gesicht geschrieben ist. Dennoch schwingt im Blick der Fotografierten auch eine andere Seite: die Verletzlichkeit, die Unsicherheit, die die Krankheit mit sich bringt und die Frage: Bin ich noch schön? Franziska Günther hat die Gabe, ihre Motive nicht nüchtern durch das Kameraobjektiv zu sehen, sondern hinter den ersten Eindruck zu schauen: "Ich will den Frauen helfen, sich nicht hinter ihrer Krankheit zu verstecken - sondern sich von außen zu sehen. Ich habe festgestellt, dass sich die Frauen auf den Bildern anders ansehen als im Spiegel. Auf den Fotos entdecken die Frauen ihre eigene Weiblichkeit und Lebensfreude. Was sie oft nicht wahrnehmen, wenn sie in den Spiegel schauen. Dort sind für viele nur die eigenen Narben zu sehen."

Eine andere Herausforderung für die Fotografin

Zum Projekt gehört auch eine professionelle Schmink-Beratung und eine psychologische Begleitung. Franziska Günther will, dass die Frauen am Tag des Fotoshootings einfach abschalten von der Erkrankung. Sie sollen merken, wie schön das Leben trotz Krebs sein kann und vor allem, wie schön sie selbst sind. Die Frauen sollen daraus Kraft und Mut für die kommende Therapie und vielleicht auch für den neuen Lebensabschnitt ziehen. Für die Fotografin ist das eine ganz andere Herausforderung als glückliche Menschen zu fotografieren - und sie will die Frauen für einen Tag einfach auffangen.



Eine der Fotografierten ist Sabine, ebenfalls aus Brandenburg an der Havel. Sie hat eine Brustkrebs-Operation hinter sich - samt Chemotherapie. Sie sagt: "Der Besuch bei der Fotografin war für mich eine kostbare Auszeit, weil ich ein wichtiges Stück meines Lebens dokumentieren wollte. Für mich war es ein Wellnesstag für die Seele." Sabine musste sich um nichts kümmern, ließ einfach alles mit sich geschehen, ohne sich Sorgen zu machen - auch nicht ums Geld. Denn das Projekt wird durch Spenden finanziert. Sabine konnte die Kontrolle einfach abgegeben, das tat ihr gut. Die Fotos können die Frauen am Ende mit nach Hause nehmen. Manche Fotos des Projekts veröffentlicht Franziska Günther auch online.

