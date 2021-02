Kaum sind die arktischen Temperaturen, die der Polarwirbel-Split der Region gebracht hat, vorbei, stellt sich das nächste Wetterphänomen ein: dieses Wochenende schon soll es frühlingshaft warm werden in Berlin und Brandenburg. "Ilonka" macht es möglich.

Während die Berliner und Brandenburger am vergangenen Wochenende noch bei Minustemperaturen rodeln konnten , können sie am kommenden Wochenende tagsüber im T-Shirt vor die Tür. "Das eine Extremwetter wird vom anderen abgelöst", sagt Adrian Schmidt von der Meteogroup.

Los geht es mit den zweistelligen Temperaturen schon an diesem Freitag. Aber auch der Samstag komme mit einem Sonne-Wolken-Mix mild daher, sagt Meteorologe Schmidt. Doch am Sonntag wird es dann richtig frühlingshaft. "Sommerlich kann man es noch nicht nennen, aber es wird tatsächlich Frühling", sagt Schmidt. Die Aussichten ab Sonntag seien vielfach: "pure Sonne, keine Wolken und mindestens 16 Grad", so der Meteorologe weiter. Bei sternenklaren Nächten sänken die Temperaturen allerdings in der Nacht außerhalb der Städte bis gegen null Grad.

Doch tagsüber wird es nach Angaben des Meteorologen in der kommenden Woche "rekordverdächtig" warm. Montag und Dienstag soll das Wetter ähnlich freundlich wie am Sonntag werden. Am Mittwoch und Donnerstag soll es dann aber nochmal deutlich wärmer werden. "Wir erwarten Temperaturen von 18 bis 19 Grad", sagt Schmidt. Das sei für die Jahreszeit ungewöhnlich.

Damit kratze die Region auch an den bisherigen Temperaturrekorden. Für Berlin liegt der im Februar bei 18,9 Grad, die am 21.2.1990 in Tegel gemessen wurden.

Verursacht wird das frühlingshafte Wetter von Hoch "Ilonka", das von Nordafrika herbeizieht und neben subtropischen Luftmassen sogar Saraha-Staub im Gepäck haben kann. Anbaden sei übrigens trotz der Februarsonne, die schon sehr kräftig sein könne, noch nicht angesagt. "Die Seen müssen ja erstmal auftauen", sagt Schmidt.