Die ersten Flocken werden am frühen Samstagabend erwartet. "Am Sonntag wird es dann gebietsweise langanhaltenden Schneefall geben", sagte Buchhop anhand der derzeitigen Vorhersagen. Begleitet wird der Schneefall von eisigen Sturmböen aus Richtung Osten. Diese könnten für Schneeverwehungen sorgen - eine besondere Gefahr für Autofahrer, die sich ohnehin auf glatte und verschneite Straßen einstellen müssen.

Die Temperaturen sinken bereits am Freitag, am Wochenende wird es dann eisig: In der Uckermark werden am Sonntag Höchstwerte von maximal -7 Grad Celsius erwartet - im restlichen Brandenburg und auch in Berlin kann es etwas milder werden. Gefühlt wird es allerdings deutlich frostiger: "Der Ostwind sorgt im Zusammenspiel mit der Polarluft für gefühlte Temperaturen am Sonntagmittag von -12 bis -18 Grad Celsius", so Buchhop.