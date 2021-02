Bild: dpa/Fabian Strauch

Schneefall und Glätte - Winterwetter beeinträchtigt weiterhin den Autoverkehr

09.02.21 | 07:41 Uhr

Durch die extreme Wetterlage gibt es weiterhin Behinderungen im Schienen- und Straßenverkehr. In Brandenburg kam es zu Unfällen mit Lastwagen. Auf der A2 verbrachten zahlreiche Autofahrer die Nacht im Stau.

Starke Schneefälle haben in der Nacht zum Dienstag erneut zu Unfällen und Chaos auf Autobahnen in Deutschland geführt. In Westbrandenburg gab es einen Unfall auf der A9. Dort durchbrach in den frühen Morgenstunden bei Brück in Richtung Leipzig ein Sattelschlepper die Mittelleitplanke und stellte sich quer. Durch die Kollision wurde bei dem Lkw der Tank aufgerissen, Diesel lief auf die Fahrbahn. Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt. Auf der A10 bei Spreeau in Brandenburg stellten sich in der Nacht zwei Lastwagen quer auf die glatte Fahrbahn und kamen weder vor noch zurück, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Auf der A2 bei Bielefeld verbrachten Fahrer und Mitfahrende die ganze Nacht auf der Straße und mussten bei klirrender Kälte zum Teil zwölf Stunden lang in ihren Autos ausharren. Zwischenzeitlich bildete sich dort ein 37 Kilometer langer Rückstau, der sich bis nach Niedersachsen zog - auf beiden Fahrtrichtungen zusammen waren es sogar mehr als 70 Kilometer. "Die Gesamtlage ist schwierig, wir sind am Rotieren", sagte ein Sprecher der Bielefelder Polizei am frühen Dienstagmorgen. Die Autobahn wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, nachdem Lastwagen schon am Montagmittag wegen des Schnees stecken geblieben waren.

Bahn will Hauptstrecken bis zum Abend freigeben

Am Dienstagmorgen müssen sich Pendler in weiten Teilen Deutschlands auf weitere Einschränkungen einstellen. Schneeräum- und Reparaturtrupps seien für die Bahn im Einsatz, damit der Schienenverkehr auf den Hauptstrecken bis Dienstagabend schrittweise wieder aufgenommen werden könne, erklärte die Bahn am Montag. Der Fernverkehr war zuvor am Montag auf mehreren Verbindungen komplett eingestellt worden. Auch im gesamten Berliner S-Bahnnetz gibt es nach wie vor witterungsbedingte Probleme. Die S8 fiel am Morgen komplett aus, die Linie S75 fuhr nur im 20-Minuten-Takt. Die BVG meldete eine Teilsperrung bei der Tramlinie 21 in Lichtenberg.



Hochwasser an der Elbe

Weil die Wasserstände der Elbe stetig steigen, gilt am Prignitzer Abschnitt des Flusses seit Dienstag die Hochwasser-Alarmstufe eins.



Wie das Brandenburger Meldezentrum mitteilte, lag der Elbepegel bei Wittenberge bereits am Montag bei rund 4,20 Meter. Am Dienstag soll demnach der erste Grenzwert von 4,50 Meter überschritten werden - dann werden die Vorlandbereiche der Elbe überflutet.



Tierhalter müssen ihre Bestände in höhere Lagen bringen, die Deich-Baustellen werden gesichert. Grund für das Hochwasser sind vor allem viele Niederschläge entlang der Elbe.



Weniger Schnee, aber strenger Frost

Im Vergleich zum Wochenende soll der Schneefall in den kommenden Tagen insgesamt zurückgehen. Das große Thema wird dann der strenge Frost sein - vor allem nachts. In der Mitte und im Osten Deutschlands können die Temperaturen in der Nacht auf bis zu minus 18 Grad fallen.

Sendung: Inforadio, 09.02.2021, 07:00 Uhr