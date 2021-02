dpa/Pleul Audio: Inforadio | 04.02.2021 | Lena Petersen | Bild: dpa/Pleul

Seltenes Wetterphänomen - Polarwirbel-Split bringt Eiseskälte und Schnee in die Region

04.02.21 | 19:07 Uhr

Der Polarwirbel-Split tritt nur selten auf. An diesem Wochenende beschert er Berlin und Brandenburg einen für Februar ungewöhnlich heftigen Wintereinbruch. Polizei und Berliner Stadtreinigung stellen sich auf viel Arbeit ein.

Eigentlich liegt die Tiefsttemperatur im Februar meist bei um die 0 Grad, selten gibt es Ausreißer nach unten. Auch vergangenes Jahr lag der Tiefstwert bei minus 0,5 Grad. Doch dieses Wochenende erlebt die Region eine seltene meteorologische Ausnahme. Zum einen wird es sehr kalt, bis zu minus fünf Grad werden erwartet, die sich durch starke Sturmböen bis zu minus 18 Grad anfühlen sollen. Doch auch im Februar 2018 sind die Temperaturen mal ähnlich tief gesunken, minus zwölf Grad hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) damals als Minimum gemessen. Zum anderen ist wirklich außergewöhnlich, dass diese Kälte mit Schnee und Wind einhergeht. Im Februar gibt es nach Auskunft des DWD nur selten Niederschlag.

Modellrechnungen sagen Rekordmengen Neuschnee voraus

Für Hobby-Meteorologen wie Heiko Wichmann aus Oranienburg ist der Auslöser für den heftigen Wintereinbruch, der sogenannte Polarwirbel-Split, ein spannendes Beobachtungsobjekt: "Wenn einige Modellrechnungen stimmen sollten, würden wir sogar historische Rekorde knacken", sagte Wichmann am Donnerstag im rbb-Inforadio. Der Rekord liegt in Berlin bei 32 Zentimetern Neuschnee und ist bereits über 100 Jahre alt. Allerdings hält der Hobby-Meteorologe die Modellrechnungen, die bis zu 40 Zentimeter innerhalb von 42 Stunden in Berlin und Brandenburg voraussagen, für Modellspinnerei. Er geht von maximal 15 Zentimetern aus. Am meisten Schnee würde in Nordbrandenburg fallen.

Erinnerung an Blizzard von 1978/79

"Viel schlimmer wird es in Schleswig-Holstein sein, das weckt sicher bei einigen Erinnerungen an den Blizzard von 1978/79, das war diese extreme Schneewetterlage, die auch den Norden sehr stark getroffen hat", so Wichmann weiter. Zu einem Polarwirbel-Split kommt es, wenn sich die Luft auf Flugzeugreisehöhe schlagartig von hohen Minusgraden auf Plusgrade erwärmt. Solche Erwärmungen hat in den 1950er Jahren der Berliner Meteorologe Richard Scherhag von der Freien Universität entdeckt. "Seitdem werden sie 'Berliner Phänomen' genannt." Sie führten dazu, dass am Boden Blockadelagen entstünden, also Hochdruckwetterlagen, die aus Russland sibirische Kaltluft bis nach Mitteleuropa bringen können, erklärt der Hobby-Meteorologe.

Gefahr von Schneeverwehungen und Glätte

Bereits in der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen, am Wochenende wird es dann eisig: In der Uckermark werden am Sonntag Höchsttemperaturen von maximal minus sieben Grad erwartet. Ab Samstagabend soll es dann schneien, begleitet von teils heftigen Windböen der Windstärke 6 bis 7. Durch den kalten Wind sinkt die gefühlte Temperatur dann weiter ab. Außerdem sind dadurch Schneeverwehungen zu erwarten, es besteht die Gefahr von Glätte. Besonders Autofahrer sollten vorsichtig sein, warnen die Meteorologen. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist nach eigenen Angaben an diesem Wochenende voll im Einsatz, um Straßen zu räumen und Wege zu streuen. Aktuell warte sie noch auf genauere Wetterprognosen, um die Einsätze zu planen. Vor allem die verkehrswichtigen Straßen, auf denen Busse unterwegs sind sowie Autobahnen sollen geräumt werden. Zudem bietet die Stadtreinigung eine Rufbereitschaft an.

Polizei in Parks unterwegs, um Rodler zu ermahnen

Auch die Berliner Polizei hat sich nach eigenen Angaben besonders auf das Schnee-Wochenende vorbereitet. So will sie mit zusätzlichen Kräften unterwegs sein, um größere Menschenmengen zu ermahnen und im nächsten Schritt Bußgeld zu verhängen. Vergangenes Wochenende haben sich auf den Hügeln der Stadt viele Rodler dicht gedrängt zusammengefunden, wodurch das Risiko für eine Ansteckung mit dem Corona-Virus hätte steigen können. Mit Dauerfrost starte auch die nächste Woche, sagte Meteogroup-Meteorologe Rainer Buchhop rbb|24 am Mittwoch. Die Großwetterlage ändere sich frühestens am Donnerstag. Ob es in Berlin und Brandenburg dann wieder milder wird, ist derzeit aber noch nicht abzusehen: "Es kann, wie man derzeit in Süddeutschland sieht, schnell gehen", erklärte Buchhop. Dort fällt seit Wochen Schnee, schmilzt und gefriert wieder. Teilweise lösten die Schneemassen ein Verkehrschaos in Bayern und Baden-Württemberg aus.

