Warum Obdachlose am Wochenende nicht in die Kältehilfe wollen

Mit dem Wintereinbruch am Wochenende könnten die Temperaturen in Berlin in den zweistelligen Minusbereich sinken. Einige Obdachlose wollen versuchen, die Nächte im Freien zu überstehen – auch aus Angst vor einer Corona-Infektion.

An diesem eisigen Wochenende will Berlin mehr Plätze als sonst im Warmen bereitstellen. In verschiedenen Teilen der Hauptstadt haben Hostels angekündigt, ihre Kapazitäten zur Unterbringung von Obdachlosen aufzustocken. Doch obwohl mit dem bevorstehenden Wintereinbruch die Temperaturen in den zweistelligen Minusbereich abrutschen könnten, wollen manche Obdachlosen lieber auf der Straße bleiben als in die Kältehilfe zu gehen. Bei manchen Menschen hat die Angst vor einer Corona-Infektion auch eine Skepsis gegenüber Notunterkünften in Berlin erzeugt.

"So wie ich es gehört habe, haben sich am Güterbahnhof in dem Zelt 50 Leute mit Corona infiziert. Das kann mir hier draußen nicht passieren", sagt Mario. Der Berliner lebt diesen Winter komplett auf der Straße. Auch an diesem Wochenende will er draußen bleiben. "Ich habe warme Decken und einen warmen Schlafsack. In meinem Zelt ist es warm genug", sagt Mario.

Kai-Gerrit Venske von der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Berlin kennt die Vorbehalte gegen die Notunterkünfte. "Ja, es gibt Menschen, die sagen, sie gehen lieber nicht in die Kältehilfe und sie möchten auch keine ordnungsrechtliche Unterbringung. Aber wenn ihnen dann draußen zu kalt wird, nehmen sie auch die Angebote in Anspruch."