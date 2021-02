Die eisige Kälte beeinträchtigt weiterhin den S-Bahnverkehr in der Hauptstadtregion. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen. In der Nacht zum Donnerstag soll es erneut extrem kalt werden.

Nach dem starken Wintereinbruch ist der S-Bahnverkehr in und um Berlin weiterhin gestört. "Witterungsbedingt kommt es durch Störungen an der Infrastruktur und Fahrzeugstörungen zu Verspätungen und Ausfällen im S-Bahn-Netz", hieß es am Mittwochmorgen auf Twitter.

Für den Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zwar erneut Schnee, allerdings ohne nennenswerte Mengen an Neuschnee. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus acht und minus drei Grad. In der Nacht zu Donnerstag können die Temperaturen dann auf minus 18 Grad sinken.

Die bundesweit tiefste Temperatur wurde in der Nacht zum Mittwoch in Olbersleben in Thüringen mit minus 26 Grad gemessen. Von einem Thüringer Kälterekord war das aber noch etwas entfernt. Dieser soll laut DWD am 2. Februar 1830 in Jena mit minus 30,6 Grad registriert worden sein.

Etwas beruhigt hat sich die Lage auf der Autobahn 2. Nach Angaben der Polizei vom Mittwochmorgen rollt der Verkehr im Raum Bielefeld wieder. Zwischen dem Kreuz Wolfsburg und Peine in Niedersachsen allerdings wurde der Hauptfahrstreifen Richtung Dortmund gesperrt, weil dort Lkw-Fahrer parkten und schliefen. "Wir haben den größten Parkplatz der Republik", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Braunschweig.