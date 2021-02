imago-images/Frank Sorge Audio: rbb 88.8 | 08.02.2021 | Helena Daehler | Bild: imago-images/Frank Sorge

Fernverkehr stark eingeschränkt - Wintereinbruch hat Berlin und Brandenburg weiter fest im Griff

08.02.21 | 07:54 Uhr

Am Montagmorgen waren zahlreiche Straßen in der Region verschneit und vereist, das Thermometer sank auf bis zu -10 Grad und besonders beim Fernverkehr der Bahn gab es zahlreiche Einschränkungen. S-Bahn und BVG in Berlin meldeten hingegen kaum Probleme.



Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, sei am Montag mit Dauerfrost und bis zu zehn Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Das Thermometer soll bis zu minus zehn Grad anzeigen. Durch Windböen komme es vor allem im Norden von Berlin und Brandenburg zu Schneeverwehungen. Erst am Dienstag lassen Schneefall und Wind den Meteorologen zufolge allmählich nach. Am Mittwoch falle tagsüber dann meist kein Schnee mehr. An beiden Tagen liegen die Temperaturen zwischen minus fünf und minus acht Grad.



Starke Einschränkungen im Fernverkehr

Der Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn bleibt wegen der Wetterlage stark eingeschränkt, Reisende müssen immer wieder mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. So fahren von Berlin aus bis auf weiteres keine Fernverkehrszüge in Richtung Hannover, Köln, Erfurt, Frankfurt und München. Bahnsprecherin Anja Bröker empfahl Kunden der Bahn, vor dem Aufbrechen ihre Verbindung zu überprüfen. So sollten sich Pendler im Internet [bahn.de] informieren oder in der Navigator-App der Deutschen Bahn. Auch im Nahverkehr werde es noch zu Störungen kommen, so Bröker. Mit Wochenbeginn sei das Schneetief noch nicht vorbei. Die Bahn hat in mehreren Hauptbahnhöfen, darunter auch in Berlin, Aufwärmzüge bereitgestellt, in denen Reisende bei Verspätungen auf ihre nächste Verbindung warten können.

Einschränkungen im Regionalbahnverkehr gab es vor allem im Süden Brandenburgs. Wie die

Deutsche Bahn am Montagmorgen mitteilte, sind vor allem die Regionen um Cottbus und Calau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) betroffen. Vor allem wegen witterungsbedingten Weichenstörungen kam es zu Verspätungen und Zugausfällen bei den Linien RE1, RE7, RE10/RB43, RE18, RB49, RB11 und RB24. In den übrigen Regionen Brandenburgs komme es nur vereinzelt zu Verspätungen und Ausfällen. Hier laufe der Schienenverkehr trotz der extremen Wetterlage weitgehend reibungslos.



Die S-Bahn meldete zunächst keine gravierenden Einschränkungen. Witterungsbedingt verkehrte die S8 nur zwischen Birkenwerder und Schöneweide. Bei der S85 könne es zu einzelnen Zugausfällen kommen, teilte die S-Bahn mit. Auch die BVG meldete am Montagmorgen zunächst keine Einschränkungen.



Die Verkehrsinformationszentrale warnte am Montagmorgen vor extremer Glätte auf den Straßen. Auf den Stadtautobahnen solle auf Grund der Wetterlage nicht schneller als 60

Kilometer pro Stunde gefahren werden.



Stadtmission bekommt "Zentrum am Zoo"

Um Menschen in Not während des Kältereinbruchs besser zu unterstützen, öffnet am Montag das neue "Zentrum am Zoo" (ZaZ) am Bahnhof Zoologischer Garten. Es soll als Ergänzung des bereits am Zoo bestehenden Angebotes der Stadtmission für Arme und Obdachlose funktionieren. Die Räume wurden der Mission von der Deutschen Bahn für 25 Jahre mietfrei zur Verfügung gestellt.



Vor Ort werde es auch Beratungsangebote und Veranstaltungen geben, bei denen sich "Gäste mit und ohne Dach über dem Kopf begegnen" können, sagte Projektleiter Nebel. Zudem seien Bildungsangebote für Besuchergruppen geplant.