Ein Wohnmobil und ein Auto sind in der Nacht zum Sonntag in Berlin in Flammen aufgegangen. In beiden Fällen wird nach Angaben der Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

Während es bei dem Autobrand in Alt-Treptow bei einem Totalschaden an dem Pkw und leichten Schäden an einem in der Nähe stehenden Fahrrad blieb, starb in dem Wohnmobil in Steglitz am Abend der Hund des Fahrzeughalters, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.