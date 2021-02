Zwei Tote nach schwerem Autounfall in Treptow

Fahrzeug in zwei Teile gerissen

Wrackteile in Flammen, gekappte Bäume: In Berlin-Treptow sind am Dienstagabend zwei junge Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Sie waren mit ihrem Auto offenbar zu schnell unterwegs. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.