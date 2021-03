Bild: Nico Hecht/rbb

Berlin-Friedrichshain - Einstiges DDR-Prestigeobjekt SEZ feiert 40. Geburtstag

20.03.21 | 08:39 Uhr

Vielen Besuchern ist das SEZ noch als einmalige Konstruktion in Erinnerung. Doch nun verfällt der ehemalige DDR-Vorzeigebau von innen. Und die Zukunft des Sport- und Erholungszentrums bleibt eine juristische Hängepartie. Von Nico Hecht



Manche Passanten an der Landsberger Allee in Berlin-Friedrichshain wissen gar nicht, dass im SEZ immer noch Sport getrieben wird. Es sieht von außen auch kaum so aus: Ein hunderte Meter langer Holzbauzaun verstellt die Fassade. Darüber verdecken Plastikplanen die Fenster. Werbebanner verstecken die bröckelnden Wände. Der Haupteingang mit der auslandenden Treppe dafür ist längst vernagelt. Hinein geht es nur noch um die Ecke, durch einen unscheinbaren Nebeneingang in der Danziger Straße.



In der DDR ein einzigartiges Vergnügungszentrum

In den 1980er Jahren war das SEZ ein imposanter Hingucker. Eine riesige, damals hochmoderne, Glasfassade mit ähnlichen bronze-glänzenden Fenstern wie der Palast der Republik, gebaut von einem schwedischen Architektenteam. Am 20. März 1981 eröffnete Staatschef Erich Honecker persönlich das Prestigeobjekt. Es gab auf dem fünf Hektar großen Areal gleich mehrere Lokale und Sportunterhaltung von Aerobic, über Schwimmen bis zur Schlittschuhbahn, in der Größe sogar weltweit einzigartig. "Das SEZ war anders als das meiste, das in der DDR gebaut wurde", erinnert sich Anja Bremen, die damals gleich um die Ecke wohnte. Bei nur 50 Pfennig Eintritt hat sie hier in einigen Teenagerjahren fast täglich ihre Freundesclique getroffen, erzählt sie. "Immer mit irgendwas an den Füßen: im Sommer Rollschuhe, im Winter Schlittschuhe." Hier hätten sie sich getroffen, um zu sehen und gesehen werden. "Das war aufregend. Ich war verliebt in einen jungen Mann, der auf dem Eis mit sehr großem Können, aber auch sehr großer Rücksichtslosigkeit auf Eisschnelllaufschuhen seine Runden zog", sagt Anja und schlägt sich bei der Erinnerung lachend auf die Knie.



Das einzige Wellenbad der DDR

Das SEZ war Magnet für Besucher aus der dem ganzen Land. Viele kamen extra für das Wellenbad nach Berlin. "Dafür steht ja auch das SEZ", meint Wieland Marquard aus Berlin- Hellersdorf. "Aber auch für uns Hauptstädter war das immer eine tolle Attraktion. Mein Vater hat mich und meine Kumpels ins Auto geladen und dann war das eine riesen Gaudi immer im SEZ." Bis heute erzählt Hausmeister Henry Trautmann, würden ihm immer wieder Besucher berichten, wie toll das damals alle fanden. Schließlich war es das einzige Wellenbad der DDR, und zuverlässiger als die Ostsee.



Seit der Wende nur noch Rumpfbetrieb

50 Pfennig kostete der Eintritt damals. Das ging nur mit Hilfe großer Zuschüsse aus der DDR-Staatskasse. Nach der Wende war das SEZ für den Berliner Senat als neuen Eigentümer viel zu teuer. Nach und nach schlossen die Sportstätten. Aber selbst ohne Betrieb verursachte der riesige Bau Erhaltungskosten von 400.000 Euro jährlich. Also verkaufte der Senat 2003 das Sport- und Erholungszentrum an den Leipziger Unternehmer Rainer Löhnitz, für einen symbolischen Euro. Der versprach damals den Berlinern weiterhin ein Sport- und Vergnügungspark, wie es ihn so City-nah nicht wieder geben würde. Aber Löhnitz ließ den Schwimmbecken das Wasser ab. Anders sei das wirtschaftlich gar nicht zu stemmen gewesen, sagt heute Hausmeister Trautmann. Im Wellenbad stehen nun Fitnessgeräte. Unterm Sprungturm kann Fußball gespielt werden.

Vom Badebetrieb ist kaum mehr als eine Sauna mit Außenpool im Garten geblieben. Das sei beliebt bei Partyveranstaltern, verrät Trautmann. Zuletzt hätte hier ein Musikfernsehsender gefeiert.



Juristischer Streit um die weitere Nutzung

Beim Senat aber sieht man sich von Löhnitz getäuscht. Der Unternehmer wäre verpflichtet, im SEZ weiter Schwimmhallenbetrieb anzubieten. Deswegen hat der Senat 2018 geklagt, fordert die Rückgabe des gesamten Areals. Die damalige Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) wollte mehr als Sport am SEZ. "Sport- und Freizeitunterhaltung verbunden mit Wohnen und Schule, das wünsche ich mir", sagte sie damals dem rbb-Fernsehen. Sogar der Bebauungsplan wurde dafür schon geändert: Der sieht vor, das SEZ abzureißen. Offensichtlich war man sich seiner Klagemöglichkeiten sehr sicher. Doch es kam anders. Das Gericht wies die Rückforderung ab. Denn die Kaufverträge würden Löhnitz nicht verpflichten, hier weiter ein Schwimmbad anzubieten. Es hagelt harsche Kritik am Senat, der hier offenbar schlampig verhandelt hatte. Aber der Senat hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, es muss neu verhandelt werden. Der Termin dafür wurde auf unbestimmte Zeit verschoben worden - coronabedingt. Damit ist die Zukunft des SEZ weiterhin eine juristische Hängepartie.







Vom DDR-Prestigeobjekt zur Bauruine

Bild: imago images/W. Schulze Zu dem Zeitpunkt seiner Eröffnung im Jahr 1981 ist das Sport- und Erholungszentrum (SEZ) an der Landsberger Allee in Berlin-Friedrichshain in seiner Vielseitigkeit weltweit einzigartig.

Bild: imago images/W. Schulze An der feierlichen Eröffnung nimmt unter anderem der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker teil. Für die Bürger Berlins und die Einwohner der DDR hat das neue Freizeitzentrum eine große Bedeutung. Die Warteschlangen vor dem Eingang sind oft lang.

Bild: dpa Zentralbild Bereits in den ersten fünf Jahren seines Bestehens zieht das Zentrum insgesamt 16 Millionen Besucher an. Spaß und Erholung versprechen die Saunalandschaft...

Bild: imago images/PEMAX ... und sieben Schwimmbecken, die zum Planschen einladen.

Bild: dpa/H. Link Dazu gehören auch Sporthallen, Bowlingbahnen, eine Eis- und Rollschuhbahn sowie Gastronomie - alles unter einem Dach.

Bild: dpa/P. Grimm Nach der Wende geht es mit dem SEZ abwärts. Bei einer Hygieneinspektion wird eine erhöhte Bakterienbelastung im Wasser festgestellt. Nach und nach verkleinert das Zentrum sein Angebot, der neue Betreiber ist der Senat.

Bild: Zentralbild Für die Privatisierung des Sport- und Erholungszentrums SEZ in Berlin-Friedrichshain findet sich derzeit keine parlamentarische Mehrheit. So soll die multifunktionale Freizeiteinrichtung weiter vom Senat verwaltet werden, der allerdings keine Mittel dafür zur Verfügung hat.

Bild: imago images/Schoening Inzwischen wäre eine Sanierung dringend notwendig, aber der Senat will nicht investieren. Im Jahr 2001 wird das SEZ vorerst geschlossen und sein Verkauf beschlossen. 2003 übergibt der Senat den Komplex an den Leipziger Investor Rainer Löhnitz für einen symbolischen Euro. Löhnitz soll dem SEZ neues Leben einhauchen und beginnt mit einem knalligen Anstrich.

Bild: imago images/Schoening In dem wiedereröffneten SEZ gibt es schließlich wieder eine Sauna, außerdem Tischtennis, Badminton und Bowling. Ein klassischer Badebetrieb jedoch wird nicht wieder aufgenommen.

Bild: imago images/T. Lebie Große Teile des Gebäudes bleiben ungenutzt und verfallen weiterhin.

Bild: imago images/J. Ritter Der Investor hat keine Interesse mehr an der Wiederaufnahme des Badebetriebes und stellt insgesamt drei neue Nutzungskonzepte vor. Der Bezirk lehnt sie ab, es gibt einen Streit, der bis heute andauert. Schließlich plant Löhnitz den Abriss des maroden Geländes. Der Bund der Steuerzahler nennt das SEZ ein Beispiel für die Verschwendungspraxis des Berliner Senats.