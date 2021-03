IMAGO / Westend61 Video: rbb|24 | 22.03.2021 | Bild: IMAGO / Westend61

Ranking der Vornamen - Das sind die beliebtesten Babynamen in Berlin seit 2012

22.03.21 | 07:55 Uhr

Welche Namen waren in den vergangenen Jahren am beliebtesten - und ist Helmut der neue Trend? rbb|24 hat die in Berlin seit 2012 vergebenen Vornamen ausgewertet: Es zeigt sich eine eindeutige Siegerin - und welche Namen gerade in Mode kommen. Von Götz Gringmuth-Dallmer und Manuel Reich



Welche Namen werden in Berlin besonders oft an Neugeborene vergeben? Welche kommen derzeit in Mode - und welche rutschen gerade wieder aus der Mode raus? rbbI24 hat alle Namen, die seit 2012 an Neugeborene vergeben wurden, ausgewertet.

Nummer eins im Ranking seit 2012 ist Marie. Zwischen 2012 und 2020 wurden jedes Jahr zwischen 502 und 775 Mädchen so genannt, insgesamt 6.177. Auf Platz zwei seit 2012 folgt Sophie / Sofie (5.570 / 393). Mit großem Abstand auf Platz drei folgt Charlotte mit 4.031 Mädchen.

Wie beliebt ist Ihr Name?

In der nachfolgenden Grafik können Sie herausfinden, ob ein bestimmter Name seit 2012 in Berlin an Neugeborene vergeben wurde und wenn ja, wie oft. Die Grafik zeigt zum Beispiel, dass Eltern 2020 im Gegensatz zu den Jahren davor nur noch selten auf die Idee gekommen sind, ihre Tochter Greta zu nennen. Und wie sieht es mit Ihrem Namen oder mit dem Ihres Kindes aus?



Manche Namen gibt es für Jungs und Mädchen. Wählen Sie das Geschlecht über die jeweilige Farbe (Grün=Jungs, Rot=Mädchen). Das Geschlecht "divers" gibt es nicht im Datensatz.

Alex* und Max*

Auf Platz vier im Gesamtranking und Platz eins bei den Jungennamen steht Alexander (3.882 Mal). Selbst wenn man Namensvariationen wie Alex (214) oder Alexis (99) dazurechnet, würde der Name sein Ranking nicht verbessern. Anders sieht es bei Maximilian (3.274), Max (1.457), Maxim (811) und weiteren Variationen aus, die zusammengerechnet auf 5.670 Jungen kommen und damit in der Gesamtrechnung auf Platz drei landen würden.

Platz sechs für Mohammed

Der laut Süddeutscher Zeitung mit 150 Millionen Menschen häufigste Vorname der Welt ist auch in Berlin sehr beliebt. Alle bekannten und gefundenen Schreibweisen zusammengefasst, wurde Mohammed seit 2012 etwa 2.600 mal vergeben und reiht sich damit bei den Jungen auf Platz sechs zwischen Emil und Noah ein. In den Daten finden sich auch 72 Mädchen, die so heißen. Wenn Eltern ihren Kindern einen Namen aus ihrem Herkunftsland geben, stehen sie damit oft vor einem Zielkonflikt, so der Soziologe Jürgen Gerhards im Interview mit rbbI24. "Mit einem solchen Namen können sie die Verbindung zum Land, zu ihrer Familie und der kulturellen Herkunftsidentität signalisieren" so Gerhards. "Gleichzeitig wissen sie aber, dass gerade diese Namen häufig in Deutschland stigmatisiert sind und einen diskriminierenden Effekt haben können." Warum Eltern sich für bestimmte Vornamen entscheiden und welche Kriterien dabei heute eine Rolle spielen, lesen Sie im ausführlichen Interview mit dem Soziologen.

Helmut im Club der 100er

Extra für diese Auswertung geschaffen, haben wir den Club der 500er. Das sind die Namen, die seit 2012 mehr als 500 Mal vergeben wurden. Konkret sind das 117 Jungs- und 92 Mädchennamen. 924 Namen haben es wiederum in den Club der 100er geschafft, gerade so dabei sind Melinda, Ina und Helmut.

Das sind die aktuellen Trends

Im folgenden Diagramm zeigen wir den Trend für die Top 100 der in Berlin vergebenen Vornamen: Welche sind auf dem aufsteigenden und welche auf dem absteigenden Ast? Dafür wurde die Anzahl der vergebenen Namen im Jahr 2020 vom Mittelwert der Jahre 2012 bis 2020 abgezogen. Ein positiver Wert bedeutet einen Trend nach oben, ein negativer Wert bedeutet einen Trend nach unten. Demnach verlieren die Top-Namen der vergangenen Jahre wie Marie, Sophie, Max und Alexander langsam an Popularität. Etwas beliebter werden dafür zum Beispiel Liam, Henry, Mia und Maya.

Insgesamt stehen 54.987 verschiedene Namen und Schreibweisen in den Daten. 27.818 für Mädchen und 27.169 für Jungen. Im zweiten Teil der Datenauswertung, die wir am Samstag (27.03.) veröffentlichen, geht es um Doppelnamen, Namen für Mädchen und Jungen und wir schauen, welche Namen in welchen Bezirken wie beliebt sind.