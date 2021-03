Bild: dpa/Frank Röder

Befragungsergebnisse des ADFC - Zufriedenheit mit Brandenburgs Rad-Infrastruktur sinkt

11.03.21 | 17:01 Uhr

Unklare Zuständigkeiten für die Instandhaltung der Fahrradwege und Schwierigkeiten mit dem Rad in Regios - das sind zwei der Hauptkritikpunkte an der Radinfrastruktur in Brandenburg. Der ADFC warnt vor Folgen für Brandenburg als Reiseland.

Brandenburg sinkt in der Gunst der Fahrradtouristen. Diesen klaren Trend erkennt der Allgemeine Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) anhand der Ergebnisse einer Radreise-Analyse [Externer Link].



Das Land müsse aufpassen, dass es als Reiseregion nicht abgehängt wird, kommentierte Tino Freißler, Referent beim ADFC Brandenburg, die Ergebnisse. Bei den Fahrradtouristen gebe es zu Recht hohe Erwartungen ans Streckennetz - mit guten breiten Radwegen und einer sicheren Versorgung.



Einer der Schwachpunkte: Fahrradmitnahme in Zügen

Gründe für die sinkende Beliebtheit werden in der Infrastruktur und der Planung gesehen. So sei vielerorts die Mitnahme der Fahrräder in Zügen problematisch: Nicht selten würden Reisende mit Rad einfach stehengelassen, weil das Fahrradabteil überfüllt ist, hieß es. Die Landespolitik müsse hier dringend für eine Aufstockung der Kapazitäten sorgen. Oft seien zudem für einen Radweg verschiedene Stellen zuständig. Brandenburg könne es sich nicht leisten, als Radreise-Region abgehängt zu werden, so die Einschätzung des ADFC. Schließlich bringe der Radtourismus jährlich einen Umsatz von 850 Millionen Euro.



In der Umfrage belegt Brandenburg unter allen Bundesländer den sechsten Platz, was die Beliebtheit bei Radurlaubern angeht. Berlin kommt vor Bremen auf den vorletzten Platz. Umfragesieger ist Bayern.

Mittel aus neuem Bundesförderprogramm

Brandenburg profitiert derzeit von einem neuen Bundesprogramm für Radfernwege, aus dem den Ländern bis 2023 rund 45 Millionen Euro bereitgestellt werden, wie das Verkehrsministerium am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Über weitere Programme stehen im Land in diesem Jahr noch einmal rund 30 Millionen Euro für den Radverkehr zur Verfügung.



Auf Brandenburger Gebiet verlaufen in Teilen der Radweg Deutsche Einheit sowie verschiedene andere Routen.

Sendung: Inforadio, 11.03.2021, 14.20 Uhr