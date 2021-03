Die Flammen loderten demnach an vier Orten in Mitte, Prenzlauer Berg, Lichtenberg und Reinickendorf. Vor dem Ordnungsamt Reinickendorf brannten Reifen, die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt.

In der Nacht zum Donnerstag haben in Berlin acht Autos gebrannt. Das meldete die Polizei.

In den vergangenen Tagen hatte es vermehrt Autobrände in Berlin gegeben. Vor knapp einer Woche wurden insgesamt 15 Autos in Berlin-Mitte durch Feuer beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Vor zwei Tagen gingen sieben Fahrzeuge in Prenzlauer Berg in Flammen auf.

Auch in diesen Fällen ermittelt das Landeskriminalamt wegen des Verdachts der Brandstiftung.