Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Neukölln ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 23-Jährige war am Samstagabend mit ihrem Wagen auf der Sonnenallee in Richtung Hermannplatz unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als sie an der Kreuzung zur Grenzallee nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen. Die Frau erlitt dabei schwere Kopf- und Rumpfverletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus.

Die 48-Jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagens blieb unversehrt. Die Polizisten bemerkten jedoch Alkoholgeruch bei ihr. Ein Test ergab mehr als 0,6 Promille. Ihr Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt.

Beide Autos wurden stark beschädigt. Die Kreuzung blieb wegen des Unfalls knapp eine Stunde lang gesperrt. Der genaue Hergang war zunächst unklar.