Mehr als zehn parkende Autos sind am frühen Freitagmorgen durch ein Feuer in Berlin-Mitte beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit.



Brandursache und Hintergründe waren demnach zunächst unklar. Man ermittle in Richtung Brandstiftung. Angaben der Feuerwehr zufolge waren zwölf Fahrzeuge in der Schlegelstraße betroffen. 22 Einsatzkräfte konnten letztlich die Flammen löschen, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen auf Twitter mitteilte. Unklar war zunächst, wie viele davon brannten und wie viele von dem nahen Feuer beschädigt wurden.