Der Flughafen BER rechnet zum Beginn der Osterferien am Samstag nach Angaben eines Sprechers mit 6.000 Fluggästen. "Ohne Corona wären es mindestens zehn Mal so viel", hieß es weiter. Laut Flughafengesellschaft wurden mit dem Beginn der Osterferien in Berlin und Brandenburg so viele Passagiere am BER erwartet wie nie zuvor - wenn auch auf niedrigem Niveau. Der Flughafen war im Oktober eröffnet worden.

Wie die Flughafengesellschaft am Freitag mitteilte, führen vor allem Flüge von und nach Mallorca zu steigenden Passagierzahlen. Mitte März sei man noch von 30 Flügen auf die Insel in den Osterferien ausgegangen. Dann verlor Mallorca den Status als Risikogebiet. "Jetzt haben die Fluggesellschaften auf die erhöhte Nachfrage reagiert und bieten knapp über hundert Füge an."