Virus befällt Nervensystem und Lunge - "Pferdebesitzer sollten derzeit unnötige Transporte vermeiden"

25.03.21 | 14:31 Uhr

Ein hochansteckendes Herpesvirus macht derzeit unter Pferden die Runde. Es kann schwere neurologische Schäden verursachen und leicht zum Tod der Tiere führen. Doch mit Hygienemaßnahmen und Abstandsmaßnahmen sei es eindämmbar, sagt ein Tierarzt.

rbb|24: Herr Grell, in vielen Medien ist derzeit von einem offenbar hochansteckenden Virus die Rede, das Pferde befällt. Auch Turnierpferde aus Deutschland sollen sich damit bei einer Veranstaltung in Spanien angesteckt haben. Was ist das für ein Virus? Martin Grell: Da geht es um das Equine Herpesvirus. Das kommt auch bei anderen Tieren vor und ist eine Art Halbbruder des menschlichen Virus'. Es ist aber nicht auf Menschen übertragbar. Von diesem Virus gibt es vier Hauptunterteilungen, also vier Virusstämme. Und insbesondere die erste Variante, EHV-1, ist die, die gerade die Schlagzeilen macht. Es schlägt auf das zentrale Nervensystem der betroffenen Tiere. Außerdem führt es bei Stuten zu Totgeburten, Frühaborten und zu überlebensschwachen Fohlen.

Zur Person Tierarzt - Martin Grell Martin Grell ist Tierarzt mit einer Praxis in Münchehofe in Brandenburg. Er fährt außerdem zu Pferdebesitzern in Berlin und Brandenburg und behandelt die Tiere vor Ort.

Mit in die derzeitigen Probleme hinein spielt aber auch der vierte Virusstamm, der eine klassische Lungenentzündung und Aborte hervorruft. Typ zwei sorgt für Hornhautveränderungen am Auge, Typ drei wird über die Paarung übertragen. Letztere beiden spielen gerade keine Rolle. Ausgebrochen ist Typ eins mit Typ vier jetzt im Februar tatsächlich in Spanien. Das kommt aber in Deutschland fast jeden Winter vor. Es ist ein endemisches Geschehen, von dem immer einzelne Ställe betroffen sind. Die kann man mit Hygiene- und Abstandsmaßnahmen relativ schnell eindämmen. Besonders ist diesmal, dass die betroffenen Pferde einen Wert in Millionenhöhe hatten. Da wird dann auch berichtet.

Das Virus ist also weder neu noch mutiert? Genau. Neu war hier nur, dass bei einem großen internationalen Turnier in Spanien ganz viele Pferde aus ganz vielen Ländern auf sehr engem Raum für längere Zeit zusammengebracht wurden. Das führt zu etwas, was man seit dem Mittelalter kennt bei Pferden, und das sich "Shipping Fever" nennt. Das bedeutete: Wenn man viele verschiedene Pferde aus verschiedenen Ställe auf einem Schiff nach Übersee brachte, wusste man schon damals, dass selten mehr als ein Drittel der Pferde lebend auf der anderen Seite des Atlantiks ankam. Das hatte damals nicht mit dem Herpesvirus zu tun, sondern damit, dass der allgemeine Infektionsdruck unter den Bedingungen enorm hoch war. Dann knallt es und die Virusübertragung multipliziert sich.

Das heißt, Pferdehalter aus Berlin und Brandenburg sind gar nicht wirklich betroffen davon? Jein. Die letzten beiden Vorfälle mit dem Virus in Brandenburg sind noch nicht lange her. Das war vor acht, neun Wochen. Da sind zwei Pferde aus einem Stall südlich von Potsdam mit neurologischen Symptomen infiziert gewesen. Und wir selbst hatten selbst letzte Woche erst einen Fall in der Praxis. Das Pferd kam aus einem Stall bei Oranienburg und hat es auch nicht geschafft. Man muss dazu wissen, dass 80 Prozent aller Pferde dieses Herpesvirus sowieso in sich tragen und davon 60 Prozent ihn auch regelmäßig über die Atemwege und den Kot ausscheiden. Wenn ein Pferd gestresst ist, kann das Virus ausbrechen. So war das bei dem Pferd, das wir hatten. Das bekam das nach einer Routine-Untersuchung, die es wohl als stressig empfand. Die Maßnahme, Turniere abzusagen in Deutschland, war da sicher eine richtige Maßnahme.

Wie macht sich diese Herpes-Infektion bei den Pferden bemerkbar? Es gibt in den ersten Tagen meist eine milde Fieberkurve und wässrigen Nasenausfluss. Also eigentlich nichts Dramatisches. Aber zwischen dem fünften und zehnten Tag breitet sich das Virus schlagartig im Körper des Tieres aus. Dann hat das Pferd auch hohes Fieber, das steil ansteigt. Dieses fällt zum etwa zehnten, elften Tag wieder ab. Und nun kommt es zu den massiven neurologischen Symptomen. Aber es gibt auch Fälle, wo das alles im Zeitraffer von einem Tag auf den anderen passiert.

Wie weist man denn das Virus nach? Man kann Titer im Blut messen, das ist aber nicht ganz genau. Aber bei nicht geimpften Pferden kann man bei einer Titer-Anzeige schon davon ausgehen, dass da was ist. Der sichere Nachweis erfolgt über einen Nasenabstrich mit einem PCR-Test.

Mit welchen Maßnahmen sollte man reagieren, wenn ein Pferd aus dem Bestand an diesem Herpesvirus erkrankt war? Die Tiere sollten für etwa vier Wochen keinen Kontakt zu anderen Pferden haben. Auf der Seite der Tierärzte ist es so, dass man die Geräte desinfiziert, mit denen man unterschiedliche Tiere behandelt und man insgesamt noch viel mehr auf die Hygiene achtet, als man das sowieso schon tut. Pferdebesitzer sollten derzeit unnötige Transporte vermeiden. Weil das beispielsweise in der Rennpferdezucht nicht möglich ist, weil die Stuten da zum Hengst gebracht werden müssen, gibt es dort schon seit Jahrzehnten eine Impfflicht gegen das Herpesvirus. In den 60er und 70er Jahren haben einige große Gestüte 70 bis 80 Prozent ihrer Fohlen an das Virus verloren. Das ist nicht nur ein Millionenschaden, sondern auch äußerst deprimierend. Damals wurde dann der erste Impfstoff entwickelt.

Und diesen Impfstoff gibt es immer noch und man kann sein Tier auch damit impfen? Früher gab es einen Kombi-Impfstoff, den es jetzt nicht mehr gibt. Als der wegfiel, gab es eine Weile gar keinen Impfstoff mehr. Als es den noch gab, waren teilweise etwa 40 Prozent des Pferdebestands in Deutschland durchgeimpft. Im Moment liegen wir bei maximal acht Prozent. Es gibt inzwischen wieder Impfstoffe. Aber die sind zurzeit nicht verfügbar. Als die ersten Meldungen aus Spanien kamen, haben sämtliche Tierärzte den eingekauft. Das hat dazu geführt, dass der Impfstoff in absehbarer Zeit nicht so einfach zu erhalten sein wird. Die Impfung muss einmal im halben Jahr wiederholt werden. Wer jetzt nachimpfen müsste, kann das nicht tun.

Für eine allgemeine Impfflicht, wie sie schon gefordert wurde, gibt es also gar keinen Impfstoff? Genau. Es gibt nur wenige Praxen, die noch welchen haben.

Welche Pferde gehören denn zu denen, die besonders gefährdet sind, das Virus zu bekommen? Es kommt immer darauf an, welche Menge ein infiziertes Pferd ausscheidet und wie das Gegenüber darauf reagieren kann. Wenn also ein Pferd durch irgendwas - ein neues Pferd in der Herde, eine Routineuntersuchung, Wurmbefall, Absetzen beim Fohlen – gestresst ist, ist es anfällig für das Herpes-Virus. Wenn man von einer solchen Belastung vorher weiß, kann man als Tierbesitzer mit Vitamin-C und anderen Dingen wie einer Eigenbluttherapie durch den Tierarzt, versuchen, das Immunsystem des Pferdes zu stärken. Ob das im Zweifelsfall ausreicht, weiß man aber nicht. Das hat große Parallelen zu Covid-19. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24

