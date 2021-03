Bild: rbb/T. Schwiesau

Besserung erst ab Mittwoch - Erst Schneegestöber, dann durchwachsenes Wetter

19.03.21 | 11:32 Uhr

Derzeit ist es nicht nur kalt draußen, es treibt teils sogar Schnee in dichten Flocken am Fenster vorbei. Tatsächlich ist es deutlich zu kalt für die Jahreszeit. Doch bald wird es wärmer: Am Mittwoch sollen die Temperaturen tagsüber wieder zweistellig werden.

"Es ist ordentlich kalt für März", fasst der Meteogroup-Meteorologe Joachim Schug die Wetterlage, die Berlin und Brandenburg gerade beherrscht, am Freitag zusammen.

Es sei schon "ein bisschen pikant", dass ausgerechnet in den Vortagen des kalendarischen Frühlingsbeginns am 20. März Schnee durch die Straßen wehe und die Nacht zum Samstag mit bis zu Minus acht Grad in Brandenburg ein "finaler Spätwinter-Höhepunkt" werde, sagt Schug weiter im Gespräch mit rbb|24. Man könne zu Recht über das derzeitige Wetter jammern, denn es sei momentan "deutlich zu kalt für die Jahreszeit". Normale Tageshöchstemperaturen lägen im niedrigen zweistelligen Bereich.

Der Schnee kommt von der Ostsee-Feuchte

Bis es so weit kommt, müssen die Berliner und Brandenburger aber noch ein paar Tage warten. Es steht nach der sehr kalten Nacht zum Samstag ein äußerst durchwachsenes Wochenende bevor. Zwar rechne er nicht mehr mit Schneeschauern, sagt Schug, doch es bleibe mit maximal vier Grad am Samstag und acht Grad am Sonntag durchaus kühl. Allerdings zeige sich insbesondere zum Sonntag hin auch wieder vermehrt die Sonne. Die Schneeschauer übrigens, die Brandenburg schon am Donnerstag und Berlin am Freitagvormittag erreichten, kommen von der Ostsee. Das derzeit so knackig kalte Wetter entstehe durch Polarluft aus Nord-Russland oder Nord-Finnland. Wenn diese Luft über die feuchte Ostsee zu uns komme, könne daraus leicht Schnee werden, erklärt der Meteorologe.

Osterwetter kann noch nicht vorhergesagt werden

Doch damit soll ab Sonntag Schluss sein. Zum Wochenbeginn werde es dann mit jedem Tag etwas wärmer und sonniger in der Region. Am Mittwoch könnten dann gar endlich zweistellige Tagestemperaturen erreicht werden, so der Meteorologe. Dann bleibe es voraussichtlich auch für ein paar Tage so. Wie lange – das könne man in dieser Jahreszeit nur schwer vorhersagen, sagt Schug. Aber eine Abkühlung nahe sicher. Spannend sei, ob die vor oder nach Ostern stattfinde.

Sendung: Antenne Brandenburg, 19.03.2021, 09:20 Uhr