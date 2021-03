Bild: dpa

Ermittlungen aus einer Hand - Berliner Staatanwaltschaft will effektiver gegen Dealer vorgehen

11.03.21 | 15:03

Die Staatsanwaltschaft in Berlin will effektiver gegen Drogenkriminalität vorgehen. Das Ziel sei es, Drogendealer an allen Brennpunkten in der Stadt – nicht nur im Bereich des Görlitzer Parks – durch konsequente Strafverfolgung und spürbare Sanktionen unter Druck zu setzen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Dafür will die Generalstaatsanwaltschaft das Vorgehen gegen einzelne Dealer bündeln. Ab sofort werden demnach alle Straftaten eines Beschuldigten von einer bestimmten Staatsanwältin beziehungsweise einem bestimmten Staatsanwalt aus den Spezialabteilungen für Drogenkriminalität verfolgt. Das soll sich auch auf Straftaten der sogenannten Begleitkriminalität erstrecken, beispielsweise Raub, Körperverletzung, Diebstahl oder Waffendelikte.

Liste von Verdächtigen

"Sogenannte Brennpunkttäter sollen durch eine abschreckende Strafverfolgung frustriert und vom weiteren Rauschgifthandel abgehalten werden", so die Generalstaatsanwaltschaft. Unterstützt werde der neue Ansatz der von einem engen Austausch mit der Polizei. Gemeinsam mit der Polizei soll nun eine Liste von Verdächtigen erstellt werden, die besonders im Fokus stehen. Bereits 2019 habe die Staatsanwaltschaft mit einem ähnlichen Konzept versucht, Täter aus dem Verkehr zu ziehen, sagte der für Rauschgiftdelikte zuständige Staatsanwalt Reiner Pützhoven. In der damaligen Version waren demnach 15 Verdächtige aufgeführt. Einige von ihnen seien inzwischen in U-Haft oder verurteilt. Der Görlitzer Park gilt als Drogenumschlagplatz Berlins. Insgesamt wurden dort laut Senatsinnenverwaltung im vergangenen Jahr über 60 Kilogramm Cannabis, Amphetamine und Kokain beschlagnahmt. Auch der gesamte Bereich zwischen Kottbusser Tor, Görlitzer Park und Wrangelkiez in Kreuzberg, das RAW-Gelände in Friedrichshain, die Hasenheide in Neukölln sowie die U-Bahnlinie 8 zwischen Neukölln und Wedding gelten als Brennpunkte des Drogenhandels.

Koppers lehnt Vorschlag von Geisel ab

Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatten zuletzt mehrfach mehr Bemühungen der Staatsanwaltschaft im Kampf gegen die Kriminalität an diesen Orten gefordert. "Ein Staatsanwalt für den Görlitzer Park, so wie wir es vom Alexanderplatz kennen, wäre hilfreich, um der Kriminalität auf allen Ebenen entschlossen entgegenzutreten", sagte Geisel in der vergangenen Woche. Generalstaatsanwältin Margarete Koppers erteilte diesen Plänen aber eine Absage. Die Staatsanwaltschaft sei nicht verlängerter Arm der Polizei oder gar Vollstrecker polizeilicher Vorstellungen, betonte sie. Diese habe vielmehr eine gesetzliche Kontroll- und Filterfunktion.