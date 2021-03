Erstmals veröffentlicht das Berliner Landekriminalamt Zahlen zur Clankriminalität in der Hauptstadt. In einem aktuellen Lagebild geht es ausschließlich um Clankriminelle aus "ethnisch abgeschotteten arabischstämmigen Strukturen". Von Olaf Sundermeyer

Er soll kiloweise Kokain für den Lieferservice in der Hauptstadt besorgt haben. Deshalb und wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit tschetschenischen Bandenmitgliedern vor seiner Haustür in der Wildenbruchstraße hatte ihn das Berliner Landeskriminalamt (LKA) im Februar verhaftet.

Nasser R. ist für die Berliner Polizei ein Beispiel für die Skrupellosigkeit einer Gruppe von Berliner Kriminellen: Auch die Beschlagnahmung seiner Wohnung im fünften Stockwerk eines Hauses in Neukölln im Zuge eines umfangreichen Geldwäscheverfahrens gegen seine Familie soll ihn nicht davon abgehalten haben, von hier aus einen schwunghaften Drogenhandel über Koks-Taxis zu organisieren. Das zumindest wirft ihm die Berliner Staatsanwaltschaft in einem aktuellen Verfahren vor.

Nasser R. gehört ebenso wie zahlreiche seiner Verwandten zu den 388 Clankriminellen, mit denen sich das Berliner Landeskriminalamt (LKA) intensiv befasst. In einem "Lagebericht Clankriminalität 2020", der rbb24 Recherche vorliegt, rechnet sie diesen zumeist männlichen Personen (95 Prozent) insgesamt 1.013 Straftaten zu. Darunter sind auch Drogendelikte wie der Verkauf via Koks-Taxis, in den auch einige Mitglieder des Remmo-Clans verwickelt sein sollen.

Wissam R. wird ebenfalls als "Clankrimineller" geführt. Verurteilt wurde er unter anderem wegen gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall der 100-Kilo-Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum. Und noch während der Prozess am Berliner Kriminalgericht lief, soll er im November 2018 an dem Einbruch und dem Juwelendiebstahl im "Grünen Gewölbe" in Dresden beteiligt gewesen sein - gemeinsam mit mindestens sechs weiteren Männern aus seinem Clan.