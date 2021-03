Seit einem Jahr sucht Gülsah C. eine Wohnung in Berlin mit ihrem Verlobten. Sie bewirbt sich regelmäßig und oft, mehr als 150 Bewerbungen gehen an Makler und Anbieter – doch sie bleibt ohne Erfolg. Dabei verdienen die beiden sehr gut, Gülsah ist als Lehrerin sogar verbeamtet. Liegt es vielleicht an ihr? Kommt Sie nicht sympathisch genug rüber? Irgendwann beschleicht sie das Gefühl, dass die Absagen mit ihrem Namen zusammenhängen. Sie macht einen Test.

Über "Immobilienscout24" findet Sie ein Wohnungsangebot, ruft bei dem Privatanbieter an und stellt sich vor: "Guten Tag, ich heiße Gülsah C. und interessiere mich für die Wohnung, die Sie anbieten." Die knappe Antwort der Maklerin: Die Wohnung sei leider bereits vergeben. Nach zehn Minuten ruft sie denselben Vermieter noch einmal an. "Hallo, hier ist Sabine Müller. Ich interessiere mich für die Wohnung, die Sie anbieten." Die Antwort: "Kommen Sie doch gerne zum Besichtigungstermin vorbei."