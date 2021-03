T.behrend@gmx.at Kreuzberg, ein paar Strassen neben dem Görli Dienstag, 09.03.2021 | 11:58 Uhr

Ich weiss auch, dass es niemanden gefallen wird, aber ich wurde in den letzten zwanzig Jahren, in denen ich fünf Minuten vom Görli entfernt wurde, auch nie von einem Bio-Deutschen im Görli angesprochen, ob ich Gras kaufen will.



Das waren ausschließlich People of Color und am Parkeingang eher selten von Heranwachsenden mit einem anderen Migrationshintergrund.



Das ist zweifellos bitter für PoC, aber irgendwie kann ich die Polizei verstehen, so hilflos und sinnlos ihr Konzept erscheinen mag...