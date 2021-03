Demnach soll der junge Mann im Mai 2019 gemeinsam mit mindestens einem Mittäter durch ein Fenster in das Gebäude der Fuchsberg-Grundschule in Biesdorf eingedrungen und dort das "Goldnest" aus einer Vitrine aus Panzerglas gestohlen haben. Das Kunstwerk sei 28.000 Euro wert. Das ist allerdings der reine Materialpreis, früheren Angaben zufolge wird der Wert des Kunstwerks auf 80.000 Euro beziffert.

Nach Angaben der Bildungsverwaltung im vergangenen Sommer, war das Kunstwerk gut gesichert. Es lag demnach in einer dichtverschweißte, die wiederum in einen Stahltresor eingeschoben war, der in einer Wandaussparung eingebaut wurde. Die Vitrine war laut Bildungsverwaltung thermisch mit einer Isolierschicht vom Stahltresor getrennt und anschließend mit diesem verschweißt und verschraubt worden. Ein Herausnehmen sei somit nicht möglich gewesen.

Die Glasscheiben der Vitrine bestanden demnach aus Verbundsicherheitsglas und einer Spezialfolie. Die Folie sollte der Abwehr von Axt- und Hammerschlägen dienen. In das Glas eingelassen war eine Alarmsicherheitsschleife. Das Kunstobjekt wurde zudem videoüberwacht und war an die Alarmanlage der Schule und somit an das zuständige Wachschutzunternehmen angeschlossen, so die Bildungsverwaltung.