Verbände befürchten Rückstau bei Kita-Plätzen in Berlin

Kita-Betreiber und Eltern-Verbände warnen vor einem neuen Problem, das den Kitaplatz-Mangel in Berlin verschärfen könnte: In diesem Jahr könnten mehr Eltern ihre Kinder von der Einschulung zurückstellen - wegen der unklaren Lage durch Corona.

In diesen Wochen entscheidet sich für viele Berliner Eltern, ob ihr Kind einen Kitaplatz bekommt - normalerweise. Doch in diesem Jahr rechnen Kitabetreiber damit, dass mehr Eltern ihre Kinder 2021 wegen der Corona-Pandemie noch nicht einschulen lassen, sondern lieber noch zurückstellen. Die schon knappen Kitaplätze in Berlin könnten dadurch noch knapper werden.

"Es ist auffallend, dass mehr Eltern ihr Kind nicht in die Schule schicken wollen. Das führt zu einem Rückstau und zu einem handfesten Problem", sagt etwa der Geschäftsführer der BOOT Kitas Berlin, Wolfgang Freier, der Deutschen Presse-Agentur. Noch könne er keine verlässlichen Zahlen nennen, aber: "Normalerweise stellen bei uns ein bis zwei Prozent der Eltern ihre Kinder zurück. In diesem Jahr könnten es etwa bis zu zehn Prozent werden", schätzt er.