Hunderte Demonstranten protestieren - Linke Kiezkneipe "Meuterei" in Kreuzberg wird geräumt - Polizei im Großeinsatz

25.03.21 | 08:14 Uhr

Die Gerichtsvollzieherin hat sich am Morgen kurz nach acht Einlass in die Kiezkneipe "Meuterei" für die Räumung verschafft. Die Polizei ist mit rund 1.000 Kräften im Einsatz. Um die Kneipe wurde ein Sperrkreis gezogen. Rund um diesen Kreis laufen mehrere Proteste.

Begleitet von Protesten wird zur Stunde die linke Kiezkneipe "Meuterei" in Berlin-Kreuzberg geräumt.



Rund 1.000 Einsatzkräften der Polizei sind rund um die Reichenberger Straße vor Ort, um der Gerichtsvollzieherin Amtshilfe zu leisten. Der Bereich um das Lokal ist weiträumig abgesperrt; direkt hinter der Absperrung laufen Kundgebungen und Proteste gegen die Räumung.



Im Internet wurden weitere "dezentrale Widerstandaktionen" der linken Szene im ganzen Stadtgebiet angekündigt. Auf Twitter veröffentlichten Demonstranten mehrere Bilder, etwa vom Kottbusser Damm. Dort haben sich am Morgen rund 400 Menschen versammelt, wie Polizeisprecher Thilo Kablitz dem rbb auf Anfrage bestätigte. Hier wurde vereinzelt Pyrotechnik von Dächern geworfen. In der Reichenberger Straße haben sich rund 20 Demonstranten versammelt. Dort hat die Polizei bereits am Mittwoch eine Sperrzone rund um die Gaststätte errichtet.



Die Berliner Polizei ist nach eigenen Angaben auf einen größeren Einsatz vorbereitet. Bereits in der Nacht brannten laut Polizei acht Autos an vier Orten in Mitte, Prenzlauer Berg, Lichtenberg und Reinickendorf. Vor dem Ordnungsamt Reinickendorf brannten Reifen, die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt. Ein Zusammenhang mit den linken Protesten werde geprüft, ein Bekennerschreiber gebe es noch nicht.

Sperrzone rund um das Areal der Kneipe

Die Kneipe in der Reichenberger Straße, deren Mietvertrag ausgelaufen ist, soll geräumt werden. Der Gerichtsvollzieher des Hauseigentümers hat sich für Donnerstagmorgen, acht Uhr, angesagt. Seit Mittwochnachmittag hat die Polizei eine Sperrzone um die Kneipe eingerichtet und Absperrgitter aufgestellt, um Blockadeaktionen zu verhindern. Nur Anrainerinnen und Anrainer dürfen sich zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstagabend in einem abgesperrten Gebiet aufhalten. Dieses reicht von der Reichenberger Straße 61 bis zur Kreuzung der Lausitzer Straße, sowie für die Lausitzer Straße von der Reichenberger Straße bis zur Kreuzung an der Wienerstraße. In dieser Zeit dürfen keine Fahrzeuge in den abgesperrten Bereichen geparkt sein, so die Polizei.



22 Strafanzeigen bei Demo mit mehr als tausend Menschen

Am Dienstagabend hatten mehr als tausend überwiegend junge Menschen gegen die Räumung demonstriert. Die Stimmung war aggressiv, Teilnehmer schossen Raketen ab und zündeten bengalisches Feuer, Böller explodierten. Die Polizei nahm sieben Teilnehmer vorläufig fest. Es gab insgesamt 22 Strafanzeigen wegen Widerstandshandlungen, versuchte Gefangenenbefreiung, Beleidigung und versuchte gefährlich Körperverletzung. Insgesamt waren am Dienstagabend rund 650 Polizeikräfte im Einsatz, davon rund 300 unmittelbar am Aufzug.



Hintergrund des Protestes

Das Verhältnis zwischen den Nutzerinnen und Nutzern der Kneipe "Meuterei" und dem Eigentümer ist bereits seit längerer Zeit zerrüttet. Vor zwölf Jahren wurden die Räume angemietet, 2019 lief der Mietvertrag aus. Das Kneipenkollektiv weigerte sich allerdings die Räume zu verlassen und hält die Kneipe seither besetzt. Zugleich richtete sich die Demonstration vom Dienstagabend gegen die bevorstehende Begehung eines Brandschutzgutachters des teilweise von Autonomen besetzten Hauses in der Rigaer Straße 94. Die Begehung muss wegen des angekündigten Widerstandes der Bewohner voraussichtlich von einem massiven Polizeieinsatz begleitet und durchgesetzt werden. Ein Anwalt des Eigentümers erklärte, man hoffe, dass der Termin "noch im April und rechtzeitig vor dem 1. Mai stattfinden kann".

Sendung: Inforadio, 25.03.2021, 07:00 Uhr