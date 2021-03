Restaurant "Brachvogel" in Kreuzberg abgebrannt

Das Restaurant "Brachvogel" am Landwehrkanal in Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht auf Mittwoch fast vollständig abgebrannt. Ein Feuerwehrsprecher sagte dem rbb, man sei gegen 02:30 Uhr zum Carl-Herz-Ufer gerufen worden. Zu diesem Zeitpunkt brannte das gesamte Gebäude des Ausflugslokals demnach bereits lichterloh.

Zeitweise standen laut der Feuerwehr 200 Quadratmeter in Flammen. Mittlerweile sei das Feuer weitgehend gelöscht. Die Feuerwehr rechne aber damit, dass die Nachlöscharbeiten noch bis in den Morgen andauern. Am Gebäude entstand laut dem Feuerwehrsprecher Totalschaden.

Eine Person wurde von einem Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache muss jetzt die Polizei klären, noch ist nichts dazu bekannt. Die Feuerwehr war mit knapp 60 Leuten vor Ort.