Es gab deutlich weniger Taschendiebstähle (-19 Prozent), Wohnungseinbrüche (-11 Prozent), Autodiebstähle (-24 Prozent), Raubüberfälle und Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Zugleich wurden mehr Sachbeschädigungen verzeichnet, ebenso mehr Rauschgiftdelikte - auch weil es mehr Polizeikontrollen in dem Bereich gab.

Vor allem durch die Corona-Pandemie ist die Zahl der von der Polizei registrierten Verbrechen in Berlin im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Polizei erfasste 504.142 Straftaten - und damit 1,8 Prozent weniger als im Vorjahr, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag bei der Vorstellung der jährlichen Kriminalstatistik sagte.

Mehr als 5.000 Delikte in Zusammenhang mit Corona in Berlin

Der Landeschef der Polizei-Gewerkschaft GdP, Norbert Cioma, kommentierte die gestiegene Anzahl von Angriffen auf Kolleg*innen am Freitag: "Man hat im letzten Jahr deutlich gesehen, dass sich der Frust über die gesellschaftliche Gesamtsituation an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsämtern entlädt."

Einen Anstieg verzeichnet die Statistik auch beim Widerstand gegen Polizeikräfte und Angriffen auf sie: 7.505 Beamte in Berlin seien im Jahr 2020 im Dienst Opfer einer Straftat geworden, 1.559 von ihnen wurden verletzt. "Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten" hätten beispielsweise Protestierende bei den zahlreichen Corona-Demos angewendet, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD). "Diese Angriffe verurteile ich zutiefst."

Die Aufklärungsquote zu allen Straftaten erhöhte sich auf 46,1 Prozent (2019: 44,7 Prozent). Burkhard Dregger, innenpolitischer Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, kritisierte dieses Ergebnis: "Berlin ist nach wie vor das Bundesland mit den meisten Straftaten, in dem nicht mal jede zweite aufgeklärt wird - weniger als in jedem anderen Bundesland." Die Kriminalstatistik gibt nur die registrierten Verbrechen wieder. Es bleibt eine hohe Dunkelziffer von Taten, die nie angezeigt werden.



Geisel sagte, die Pandemie habe die Polizei "vor besondere, zum Teil völlig neuartige Herausforderungen gestellt". Er fügte hinzu: "Das galt übrigens auch für die Kriminellen." Kaum Touristen, geschlossene Geschäfte, keine Großveranstaltungen, Menschen, die öfter zu Hause seien - das habe zu dem Rückgang bei vielen Arten von Delikten geführt. Anderseits habe es mehr Straftaten im Internet, Trickbetrügereien an alten Menschen und Betrug bei Corona-Hilfen gegeben.