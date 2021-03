Gegen 18.40 Uhr startete der Aufzug mit 700 Teilnehmenden in der Reichenberger Straße. Kurze Zeit später wurde aus der Demo heraus ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit einem Stein beworfen, heißt es in der Einsatzbilanz. Verletzt wurde hierbei niemand. Zugleich wurden laut Polizei immer wieder pyrotechnische Gegenstände gezündet und polizeifeindliche Sprechchöre skandiert. Vereinzelt sei es auch zu körperlichen Angriffen auf die eingesetzten Polizeikräfte gekommen. Im Bereich der Rigaer Straße seien dann vermehrt Pyrotechnik und Nebeltöpfe gezündet worden, die von umliegenden Dächern und Balkonen teilweise in Richtung eingesetzter Polizeikräfte geworfen worden seien. Um 20.08 Uhr habe dann der Versammlungsleiter die Demonstration vorzeitig am Frankfurter Tor beendet. Insgesamt waren am Dienstagabend rund 650 Polizeikräfte im Einsatz, davon rund 300 unmittelbar am Aufzug.

Die linke Kneipe "Meuterei" soll nach bisherigen Informationen am Donnerstagmorgen geräumt werden. Von Mittwochnachmittag bis Donnerstagabend hat die Polizei eine Sperrzone in der Umgebung verhängt. Im Internet rufen linke Gruppen schon länger zum Protest am Donnerstagmorgen auf. Die Polizei wird mit einem großen Aufgebot präsent sein.



Nur Anrainerinnen und Anrainer dürfen sich zwischen Mittwoch (24. März) 15 Uhr und Donnerstag (25. März) 23.59 Uhr in einem abgesperrten Gebiet aufhalten. Dieses reicht von der Reichenberger Straße 61 bis zur Kreuzung der Lausitzer Straße, sowie für die Lausitzer Straße von der Reichenberger Straße bis zur Kreuzung an der Wienerstraße. In dieser Zeit dürfen keine Fahrzeuge in den abgesperrten Bereichen geparkt sein, so die Polizei.