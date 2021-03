Weil er Krampfanfälle hatte, ist Pit, einer der jungen Pandas aus dem Zoo, in der Berliner Charité untersucht worden. Er musste ins MRT. Dabei zeigte sich den Medizinern ein Bild, das sie vorher so noch nie zu Gesicht bekamen.

Nachdem bei dem anderthalbjährigen Panda-Zwilling Pit im Zoo Berlin Anfang März vier kurze Krampfanfälle beobachtet wurden, ist er nun zu einer MRT-Untersuchung in die Berliner Charité gebracht worden. Bereits am vergangenen Dienstag hatte das Experten-Team rund um den Neuroradiologen Jochen Fiebach von der Charité diesen besonderen Patienten in ihrem MRT-Gerät, hieß es in einer Pressemitteilung des Zoos vom Freitag.

Mithilfe dieser Magnetresonanztomographie werden exakte Aufnahmen von Organen und Gewebe erstellt. So können können beispielsweise Tumore, innere Verletzungen oder Ansammlungen von Wasser (Ödeme) oder Blut sichtbar gemacht werden.