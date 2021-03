Außerdem wurden Vermögenswerte in Höhe von 478.000 Euro durch sogenannte Vermögensarrestbeschlüsse von den Ermittlern eingefroren. Es seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden, die nun ausgewertet würden, so die Polizei. Rund 200 Ermittler seien an dem Einsatz beteiligt gewesen.

"Drogen sind nach wie vor das Schmiermittel der organisierten Kriminalität", teilte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Dienstag mit. Der Einsatz zeige beispielhaft, wie Banden zunehmend internationaler und mobiler operieren. Immer mehr Netzwerke und Geschäfte würden über Messenger-Dienste organisiert.

Marihuana, Kokain und Amphetamin-Pillen werden in Großstädten seit Jahren von Kunden über das Internet oder Messenger-Dienste bestellt und dann von den Dealern in unauffälligen Autos, sogenannten Koks-Taxis, ausgeliefert. In Berlin standen schon mehrfach Drogendealer mit Koks-Lieferdiensten vor Gericht. Die Berliner Polizei hat die Kokain-Taxis verstärkt im Blick.

Erst im Herbst hatte am Kriminalgericht ein Prozess gegen eine Koks-Taxi-Bande begonnen. Die Angeklagten sollen Kokain von einem Hauptquartier in Hellersdorf aus Drogen per Limousine in der ganzen Stadt ausgeliefert haben.