Die Berliner Polizei hat am Dienstagmittag in Berlin-Mitte eine verabredete Massenschlägerei zwischen Kindern und Jugendlichen aufgelöst. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Wie die Polizei erklärte, schlugen etwa 30 Beteiligte aufeinander ein, als die Beamtinnen und Beamten am Einsatzort in der Dircksenstraße eintrafen. Man habe 14 Mädchen und einen Jungen im Alter von elf bis 16 Jahren in Gewahrsam nehmen können. Alle anderen hätten fliehen können. Zum genauen Hintergrund des Vorfalls gebe es noch keine Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es habe "letztendlich jeder auf jeden eingeprügelt".

Bei einem 14-jährigen Mädchen sei eine Schreckschusswaffe gefunden und beschlagnahmt worden. Damit soll ein unbekannter Beteiligter zuvor andere bedroht haben.